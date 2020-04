তাবলিগের আমির সাদের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের মামলা

দিল্লির তাবলিগ জামাতের আমির মাওলানা সাদ কান্ধলভির বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার অপরাধজনক নরহত্যার অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করেছিল পুলিশ। এবার তার বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।

দিল্লি পুলিশের মামলার ভিত্তিতে মাওলানা সাদ ও তার ট্রাস্টের বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট কেস ইনফরমেশন রিপোর্ট (ইসিআইআর) দায়ের করা হয়েছে।

কর্মকর্তারা বলেছেন, তারা তাবলিগ জামাতের আর্থিক ব্যবস্থাপনা তদন্ত করছেন। পিটিআই জানায়, এরই মধ্যে তারা ব্যাংক থেকে কাগজপত্র জোগাড় করেছেন। প্রতিষ্ঠানের দেশি-বিদেশি আর্থিক উৎস নিয়ে তদন্ত করছে এজেন্সিটি।

মাওলানা সাদের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রাথমিকভাবে বড় জমায়েতের অভিযোগ এনেছিল। সেখান থেকেই ভারতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে করোনাভাইরাস।

শিগগিরই সাদকে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হবে। কোয়ারেন্টাইন শেষ হলে সোমবার তার তদন্তে যোগ দেওয়ার কথা।

মার্চের মাঝামাঝি দিল্লির নিজামউদ্দিন মারকাজে ইজতেমার আয়োজন করেছিলেন সাদ ও তার অনুসারীরা। ওই ইজতেমায় প্রায় ৯ হাজার মানুষ অংশ নিয়েছিল। এদের মধ্যে কয়েক হাজার ইতোমধ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। গত মাসে এই ইজতেমায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সাত জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছিল।