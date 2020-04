সে পুরুষ বেশ্যাকে ঘৃণা করে।সে পুরুষ রাতের আধারে বেশ্যাকে বুকে জড়িয়ে নেয়😚

যে ছেলে প্রেমে ছ্যাকা খেয়ে মেয়েদের গালাগালি দেয়😡 কয়দিন পর সেই ছেলে আবার প্রেমে পড়ে💏💏

চলচ্চিত্রের সব থেকে ভালো মেয়েটির ও দুই দিন পর ভিডিও ফাঁস❌❌রাস্তায় থাকা পাগলিটার পেটে বাচ্চা আসে-💃

মায়ের বোকা ছেলেটাও প্রেমে পড়ে। মা-বাবার চোখের গরমে কেঁদে দেওয়া মেয়েটি রাতে লুকিয়ে বাঁশ বাগানে যায়🌳🌴🌳🌿🌿





16 বছরের ছেলেটাও বলে তোকে ছাড়া বাঁচবো না😣😣10 বছরের মেয়েটা স্ট্যাটাস দেয় অতীত ভুলে যেতে চাই।প্রতিদিন কেউ ধর্ষিত হয়ে কেঁদে বুক ভাসায়😪😪

আবার কেউ লাজ-লজ্জা ভুলে দেহের ক্ষুধা মেটায়👉👌

কাকে দোষ দেবো বলেন??

দিনশেষে এদের নিয়েই আমাদের সংসার

নারী ছলনাময়ী, নারী বেইমান😡😡

পুরুষ স্বার্থপর, পুরুষ বিশ্বাসঘাতক😡😡

পরের বোনটা মাল। নিজের বোন টা কলিজা,,,🙋😛

পরের ভাইটা লুচ্চা, নিজের ভাই ফেরেশতা,,,,🎅🎅

রোগা না, মেন্টাল না

মানুষ জাতটাই মাতাল🤔🤔

দৃষ্টিভঙ্গি বদলান জীবন এমনিতেই বদলে যাবে😍😍

এটাই আমাদের বাস্তব_সমাজ

‌🏂🏂🏂সম্পূর্ণটা পড়ার জন্য ধন্যবাদ🏃🏃🏃