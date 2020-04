প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া খাদ্যসামগ্রী পেলেন ২৯০টি পরিবার

শেখ সাইফুল ইসলাম কবির.সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার,বাগেরহাট:বাগেরহাটে রমোরেলগঞ্জে প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাসে কর্মহীন হয়ে পড়া ২৯০টি পরিবারের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে জরুরি খাদ্য সহায়তার চাল বিতরণ করা হয়েছে। শুক্রবার বিকেল ৫টার দিকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. কামরুজ্জামান ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোজাম্মেল হক পৃথক পৃথক এলাকায় শ্রমিকদের মাঝে চাল বিতরণ করেন।

এর মধ্যে মোরেলগঞ্জ, মোংলা, শরণখোলা বাস শ্রমিক। পিরোজপুর, বাগেরহাট, ঢাকা রুটের শ্রমিক ও দুটি আশ্রয়ন প্রকল্পের বাসিন্দারা রয়েছেন।। এ সর্ম্পকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. কামরুজ্জামান বলেন, করোনা ভাইরাসে কর্মহীন হয়ে পড়া ঘরমুখি বিভিন্ন শ্রেনীপেশার মানুষ পর্যায়ক্রমে খাদ্য সামগ্রী পাবে। খাদ্যের অভাবে কোন ব্যক্তি অভূক্ত থাকবেনা। প্রধানমন্ত্রী’র নির্দেশনা অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে খাদ্যসামগ্রী নিজ হাতে দিচ্ছেন তিনি। ইতোমধ্যে এ উপজেলায় ৫ হাজার ৬শ’ পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ছিন্নমূল আশ্রয়ন প্রকল্পের ১১০ পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হয়েছে। ##