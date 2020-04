যে পুরুষ বেশ্যাকে ঘৃণা করে,সে পুরুষ রাতের আধারে বেশ্যাকে বুকে জড়িয়ে নেয়

যে পুরুষ বেশ্যাকে ঘৃণা করে,সে পুরুষ রাতের আধারে বেশ্যাকে বুকে জড়িয়ে নেয়। যে ছেলে প্রেমে ছ্যাকা খেয়ে মেয়েদের গালাগালি দেয়।কয়দিন পর সেই ছেলে আবার প্রেমে পড়ে।

চলচ্চিত্রের সব থেকে ভালো মেয়েটির ও দুই দিন পর ভিডিও ফাঁস হয়।রাস্তায় থাকা পাগলিটার পেটে বাচ্চা আসে।মায়ের বোকা ছেলেটাও প্রেমে পড়ে।

মা-বাবার চোখের গরমে কেঁদে দেওয়া মেয়েটি রাতে লুকিয়ে বাঁশ বাগানে যায়।১৬বছরের ছেলেটাও বলে তোকে ছাড়া বাঁচবো না।১০বছরের মেয়েটা স্ট্যাটাস দেয় অতীত ভুলে যেতে চাই!