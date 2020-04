রমজানে বন্ধ থাকবে আল আকসা মসজিদ

করোনাভাইরাস মহামারির কারণে রমজান মাসের পুরোটা সময় বন্ধ থাকবে জেরুজালেমের আল আকসা মসজিদ চত্বর।

ইসলামের তৃতীয় পবিত্রতম স্থান বন্ধের সিদ্ধান্তকে ‘বেদনাদায়ক’ বলেছে জর্ডান নিয়োগকৃত কাউন্সিল জেরুজালেম ইসলামিক ওয়াকফ।

বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে কাউন্সিল বলেছে, ‘বৈধ ফতোয়া ও চিকিৎসা পরামর্শের ভিত্তিতে’ এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

নিজেদের সুরক্ষার কারণে রমজান মাসে মুসলমানদের ঘরে নামাজ পড়া উচিত বলেছে কাউন্সিল।

অবশ্য মসজিদ চত্বরের পরিবেশ স্বাভাবিকই থাকবে। ওই বিবৃতিতে যোগ করা হয়েছে, রমজানের সময় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে পারবেন মুসলমানরা। ধর্মানুরাগীদের মসজিদে প্রবেশে বাধা নেই।

এই মসজিদে প্রায় হাজারখানেক মুসলমান নিয়মিত নামাজ পড়েন। হযরত মুহাম্মদ (সা) মক্কার মসজিদুল হারাম থেকে এই মসজিদে এসেছিলেন এবং আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতে এখান থেকে উর্ধ্বাকাশে যান।