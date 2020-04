লক্ষ্মীপুরে ১৯ জন করোনায় আক্রান্ত

লক্ষ্মীপুর জেলায় নতুন করে ১৭ জন কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো ১৯ জনে।

বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জেলা সিভিল সার্জন ডা. আব্দুল গাফফার।

তিনি জানান, আজ জেলায় ১৭টি করোনা পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে। এর মধ্যে রামগঞ্জ উপজেলায় ১৩ জন, কমলনগরে ৩ জন এবং সদর উপজেলায় একজন শনাক্ত হয়েছেন।

এর আগে ঢাকা থেকে রামগঞ্জ উপজেলায় ফিরে আসা এক ট্রাক চালক ও নারায়ণগঞ্জ থেকে রামগতি উপজেলায় ফিরে আসা তাবলিগ জামাতের এক সদস্য করোনা আক্রান্ত বলে শনাক্ত হয়।

রামগঞ্জের ওই ট্রাক চালকের বাড়িতে বেশি কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হয়েছে।

সোমবার (১৩ এপ্রিল) সকাল ৬টা থেকে লক্ষ্মীপুর জেলা অনির্দিষ্টকালের জন্য লকডাউন ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন। কিন্তু জেলার হাট-বাজারে এখনো জনগণের ভিড় লেগেই আছে। এরমধ্যে নারায়ণগঞ্জ থেকে সম্প্রতি শতাধিক মানুষ জেলায় ফিরে এসেছে।

নারায়ণগঞ্জ জেলায় করোনা সংক্রমণ বেশি হওয়ায় সেখান থেকে মানুষ পালিয়ে যাচ্ছে।