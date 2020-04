ঢাকায় নির্ধারত স্থানের পরিবর্তে শনিবার থেকে বাজার বসবে রাস্তায়; জানালেন ডিএমপি কমিশনার শফিকুল ইসলাম।

করোনাভাইরাস প্রতিরধে রাজধানীতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।