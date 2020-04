সাপের শঙ্খের বিরল দৃশ্য! (ভিডিও)

সাপের শঙ্খ লাগার ছবি। হিন্দু মতে সাপের শঙ্খ লাগা দেখা নাকি শুভ। এবার নাটোরে দুটি সাপের মধ্যে ‘বিরল দৃশ্য’ দেখার জন্য গ্রামবাসীর মধ্যে ব্যাপক কৌতুহলের সৃষ্টি হয়। সম্প্রতি নাটোরের নলডাঙ্গার পশ্চিম মাধনগরের ডাক্তারপাড়া এলাকার এ দৃশ্য দেখা যায়। তারপরই সেখানে ছুটে আসতে থাকেন কৌতুহলী মানুষ।

ঘটনাস্থলে আসা কেউ কেউ এই দৃশ্যকে দুটি সাপের মধ্যে ‘মিলন’ বলে অভিহিত করেছেন। স্থানীয়ভাবে একে ‘শঙ্খ লাগা’ বলে উল্লেখ করা হয়। বেশ কিছু সময় ধরে এ দৃশ্য চলে। কৌতুহলী মানুষ নিজেদের মোবাইল দিয়ে এ দৃশ্য ধারণ করে রাখেন। সাপ দুটি স্থানীয়ভাবে ‘দাঁড়াশ‘ সাপ নামে পরিচিতি।

ভিডিও দেখুন



