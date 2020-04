চট্টগ্রামে বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধ

বকেয়া বেতন পরিশোধ করার দাবিতে নগরীর আগ্রাবাদ এলাকায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে শ্রমিকরা। জানা গেছে, এই শ্রমিকরা আগ্রাবাদ এলাকায় ফ্রাঙ্ক গার্মেন্টস এ চাকরি করেন।

শনিবার (১৮ এপ্রিল) নগরীর আগ্রাবাদ মোড় এলাকায় সড়ক অবরোধ করে এসব শ্রমিকরা।

সূত্র জানায়, ফ্রাংক গ্রুপের একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে আগ্রাবাদের সেন্টমার্টিন হোটেলের সামনে প্রধান সড়ক অবরোধ করেন। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে শ্রমিকেরা অবরোধ তুলে নেন।

এসময় পোশাক শ্রমিকরা জানান, ঠিক সময়ে আমাদের বেতন পরিশোধ করার কথা থাকলেও মালিকপক্ষ সরকারের সিদ্ধান্ত অমান্য করে আমাদের বেতন আটকে রেখেছে। আমরা এখনও বাসা ভাড়া দিতে পারিনি। বাকি দোকানদার টাকার জন্য বার বার বলতেছে। এমন অবস্থায় আমরা কোথায় যাবো? আমাদের ছেলেমেয়েরা তো খাবারের অভাবে না খেয়ে মারা যাবে।



ডবলমুরিং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সজীব জানান, ফ্রাংক গ্রুপের শ্রমিকেরা বকেয়া বেতনের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে। পরে ২৮ এপ্রিল বেতন দেয়া হবে মালিকের আশ্বাসের প্রেক্ষিতে তারা অবরোধ তুলে নেয়।

প্রসঙ্গত, করোনা ভাইরাসের কারণে সরকারের সাধারণ ছুটি ঘোষণা করলে ওই কারখানাও বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে গত মাসের বেতন না পাওয়ায় শ্রমিকেরা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন।