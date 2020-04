ধরা পড়ে যাচ্ছে চীন! যে তিনজন প্রথম করোনার ভয়াবহতা বিশ্বকে জানিয়েছিল, তারাই এখন নিখোঁজ

এই তিনজনই সবার প্রথম চীনের উহান শহরে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ফলে যে ভয়াবহতা ছড়িয়ে পড়ে, ঠিক কতটা ভয়ঙ্কর করোনা ভাইরাস? বিশ্বকে সেই সম্পর্কে জানিয়েছিলেন।

নাম-চেন কিউশি, ফ্যাং বিন এবং লি জেহুয়া। এই তিনজনই গত দুই মাস ধরে নিখোঁজ। তাতে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে চীনের নানা গোপন চক্রান্ত!

চীন যে প্রথমদিকে এই ভাইরাসের ভয়াবহতা গোপন করেছিল তার একাধিক প্রমাণ আগেও মিলেছে। কিন্তু উহান প্রদেশের ভয়ঙ্কর অবস্থা যে তিনজন সবার প্রথমে বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছিলেন, তাদের কেন খোঁজ মিলছে না এ নিয়ে দেখা দিয়েছে বেশ ধোঁয়াশা।

ফেব্রুয়ারি মাস থেকে তাদের কোনও হদিশ পাচ্ছেন না পরিবারের লোকজন। তারা কোথায় উধাও হয়ে গেল? মুখ খুলছে না চীন সরকারও। অনেকেই দাবি করেছিলেন, চীন সরকার রাতের অন্ধকারে প্রচুর করোনা আক্রান্তের মৃতদেহ পুড়িয়ে দিয়েছে, মৃতের আসল সংখ্যাও গোপন করেছে।

উহানের একটি হাসপাতালের বাইরে মিনিবাসে লাশের স্তূপের ভিডিও প্রকাশ করেছিলেন ফ্যাং। অনেক রোগী হাসপাতালের বাইরে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন এবং ডাক্তাররা এত রোগী দেখতে হিমশিম খাচ্ছেন, ভিডিওতে ছিল এমন অনেক দৃশ্যও।

৩৪ বছর বয়সী অ্যাক্টিভিস্ট চেন একটি ভিডিও প্রকাশ করেছিলেন সেখানে দেখা গিয়েছিল, উহানের এক হাসপাতালে একজন নারী হুইলচেয়ারে মৃত আত্মীয়ের লাশ নিয়ে বসে রয়েছেন। কাউকে ফোন করার চেষ্টা করছিলেন তিনি। কিন্তু এরপর তিনিও হুইল চেয়ারেই মারা যান।

এ দিকে ২৫ বছর বয়সী সাংবাদিক লি জেহুয়া চিনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম সিসিটিভিতে কাজ করতেন। উহানের ল্যাব থেকে করোনা ছড়িয়েছে, এমন দাবি করে রিপোর্ট করেছিলেন তিনি। তার পর থেকে তাকেও আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।