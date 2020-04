ধর্ম পালটে বান্ধবীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়ালেন স্বরা ভাস্কর! (ভিডিও)

বিষয়টি খোলসা করেই বলা যাক তাহলে। সম্প্রতি মুক্তি পায় শির কোরমার ট্রেলার। যেখানে ভারত এবং পাকিস্তানের দুই বান্ধবীর গল্পকে তুলে ধরা হয়েছে। সিতারা এবং সায়রা কীভাবে একে অপরকে ভালোবেসে, সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন, তাই তুলে ধরা হয়েছে শির কোরমার ট্রেলারে।

যদিও নিজেদের মধ্যে ভালোবাসার বন্ধন থাকলেও, পরিবারের তরফে প্রথমে মেনে নেওয়া হয়নি দুই বান্ধবীর এই সম্পর্ককে। সবকিছু জেনে বুঝেও মা বার বার ফিরিয়ে দিয়েছেন মেয়েকে। শেষ পর্যন্ত মা কি মেনে নেবেন তার মেয়ের সম্পর্ক! জানতে হলে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।



শির কোরমার ট্রেলার মুক্তি পাওয়ার পরই জোর হইচই শুরু হয়ে যায়। এই সিমোয় সিতারা এবং সায়রার ভূমিকায় দিব্যা দত্ত এবং স্বরা ভাস্করকে দেখা যাচ্ছে। রয়েছেন শাবানা আজমিও। এই সিনেমায় বিশেষ একটি চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাচ্ছে প্রিয়া মালিককেও।

সবকিছু মিলিয়ে শির কোরমার ট্রেলার মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই সরগরম হয়ে উঠছে পেজ থ্রির পাতা।