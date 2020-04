বাগেরহাট-৪ নবনির্বাচিত এমপি এ্যাড. আমিরুল আলম মিলনআজ শপথ গ্রহণ করবেন

শেখ সাইফুল ইসলাম কবির.সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার,বাগেরহাট:আজ শনিবার শপথ গ্রহণ করবেন বাগেরহাট -৪ ( মোরেলগঞ্জ- শরণখোলা) আসনের নবনির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় নেতা এ্যাডভোকেট মো. আমিরুল আলম মিলন।

আজশনিবার (১৮ এপ্রিল) বিকাল ৩টায় জাতীয় সংসদ ভবনে এমপি হিসেবে তার শফথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। শফথ গ্রহণ শেষে বিকাল ৫টায় নতুন এমপি হিসেবে তিনি জাতীয় সংসদের অধিবেশনে যোগ দিবেন।

করোনা ভাইরাস মহামারি পরিবেশের কারনে এলাকাবাসীর সাথে দেখা-সাাক্ষাৎ করে বলতে না পারায় তিনি ব্যাথিত। তিনি সবার কােছে দোয়া চেয়েছেন এবং আল্লাহ চাইলে অতিতের মত এলাকার জনগনের পাশে থেকে কাজ করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

গত ২১ মার্চ বাগেরহাট-৪ আসনের উপনির্বাচনে ব্যাপক ভোটারের উপস্থিতিতে বিপুল ভোটে এমপি নির্বাচিত হন আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থী কেন্দ্রীয় নেতা ও উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি সাবেক ছাত্রনেতা এ্যাডভোকেট মো. আমিরুল আলম মিলন । জনতার সতস্ফুর্ত অংশ গ্রহনে বিপুল ভোটে বিজয়ী হলেও করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষায় লকডাউন থাকায় তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে এলাকার জনগনের সাথে মিলিত হতে পারেননি। তবে করোনা ভাইরাসের কারনে কর্মহীন তার নির্বাচনী এলাকা মোরেলগঞ্জ-শরণখোলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের অসহায় ও হতদরিদ্র মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে নিজ হাতে খাদ্য সামগ্রী পৌছে দিয়েছেন নবনির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য এ্যাডভোকেট মো. আমিরুল আলম মিলন।

উল্লেখ্য, গত ১০ জানুয়ারি বাগেরহাট -৪ আসনে ৫ বারের নির্বাচিত এমপি জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি সাবেক প্রতি মন্ত্রী, ডা. মোজাম্মেল হোসেন গত ১০ জানুয়ারী ইন্তেকাল করলে আসনটি শূন্য হয়। এ শূন্য আসনে ২১ মার্চ উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওই শূন্য আসনের নির্বাচনে এমপি নির্বাচিত হন তৃণমূল থেকে উঠে আসা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা এ্যাডভোকেট মো. আমিরুল আলম মিলন।#