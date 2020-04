মৃত্যুর মিছিলে যেতে নাহি চাই, আজও আছি রাস্তায়,

মৃত্যুর মিছিলে যেতে নাহি চাই, আজও আছি রাস্তায়, কিছুটা আশায় বুঝিয়ে-শাসনে, যদি ফেরানো যায়… করোনা নিপাত যাক, সচেতনতায়!!

Please follow and like us: