লকডাউন উপেক্ষা করে বাজারে মানুষের ভিড়

জয়পুরহাটে দু’জন করোনা রোগী শনাক্ত হওয়ার পর বৃহস্পতিবার (১৬ এপিল) রাত থেকে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাকির হোসেন জেলাকে লকডাউন ঘোষণা করলেও ভিড় কমছে না বাজারে।

শনিবার (১৮ এপ্রিল) সকালে দেখা গেছে আক্কেলপুর উপজেলার কলেজ মাঠে কাঁচা বাজারে মানুষের উপচে পড়া ভিড়। লকডাউন উপেক্ষা করে সামাজিক দূরত্ব না মেনে হাজার হাজার মানুষ সেখানে কেনা কাটায় ব্যস্ত সময় পার করছেন। মাস্ক ও দেখা যায়নি অনেকের মুখে।

শনিবার সকাল ৮টার দিকে সরেজমিনে আক্কেলপুর সরকারি মুজিবর রহমান কলেজ মাঠের পাইকারী কাঁচা বাজারে গিয়ে দেখা গেছে মানুষের প্রচন্ড ভিড়। কে শোনে কার কথা। প্রতিদিন পুলিশ, র‌্যাব, সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভিড় এড়িয়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মানুষকে ঘরে থাকার নির্দেশনা দেওয়া হলেও কেউ মানছেন না। গত বৃহস্পতিবার জেলায় প্রথম একই গ্রামের দু’জন করোনা ভাইরাস জীবাণুতে আক্রান্ত হওয়ার পরও মানুষ এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণ করছেন।

আক্কেলপুর পৌর আ’লীগের যুগ্ম আহবায়ক ও জেলা পরিষদের সদস্য আব্দুর রহিম বলেন, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য অনেক চেষ্টা করেও আমরা ব্যর্থ হয়েছি। মানুষ কথা শুনতেই চায় না। তিন ফুট দূরত্বে গোল চিহ্নও দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে কয়েক দফায় জরিমানাও করা হয়েছে। তারপরও বাজারে মানুষের ভিড় কমছে না।

আক্কেলপুর পৌরসভার মেয়র গোলাম মাহফুজ চৌধুরী বলেন, ‘কাঁচা মাল বেচাকেনার জন্য আক্কেলপুর কলেজের বিশাল মাঠে ব্যবস্থা করা হলেও মানুষের ভিড় কমানো যাচ্ছে না। প্রতিদিন সকালে সামাজিক দূরত্ব ভেঙে সেখানে মানুষ কাঁচা মালামাল বেচা-কেনা করেন। দূরত্ব বজায় রাখার জন্য বৃত্ত এঁকে দিয়েও কাজ হচ্ছে না। সকাল দশটা পর্যন্ত বাজারে মানুষের ভিড় দেখে নিজেকেই ভয় লাগে। তিনি বলেন, প্রশাসন বার বার উদ্যোগ নিয়েও ওই বাজারের ভিড় কমাতে পারেনি।

আক্কেলপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জাকিউল ইসলামের সাথে মোবাইল ফোনে বার বার যোগাযোগ করেও তার ব্যস্ততার কারণে এ বিষয়ে কথা বলা যায়নি।

জয়পুরহাটে গত কয়েকদিনে ১৮১ জনের নমুনা সংগ্রহ করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ল্যাবে পাঠানো হয়েছে। যার মধ্যে ৮৪ জনের রিপোর্ট নেগেটিভ এবং ২ জনের পজেটিভ সহ ৮৬ জনের রিপোর্ট পাওয়া গেছে। জেলায় আজ পর্যন্ত হোম কোয়ারেন্টিনে ৩৮৬, প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে ৫ এবং আইসোলেশনে চিকিৎসারত আছেন ১৩জন রোগী।