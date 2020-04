লক্ষ্মীপুরের নিজ গ্রামের মানুষের পাশে অভিনেতা মাহফুজ

বিনোদন ডেস্ক :

জনপ্রিয় অভিনেতা, নির্মাতা ও নাট্য প্রযোজক মাহফুজ আহমেদ। করোনাভাইরাসের প্রভাবে চারদিকে যখন নিম্ন আয়ের মানুষেরা অসহায় দিনযাপন করছেন তখন তিনি বাড়িয়ে দিলেন সাহায্যের হাত।

করোনায় মহামারীর এই মুহূর্তে নিজের গ্রামের মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছেন এ অভিনেতা। নিজস্ব অর্থায়নে তিনি এ ত্রাণ সহায়তা দিচ্ছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

তার এই উদ্যোগকে সফল করার কাজে সহযোগিতা করছেন তারই গ্রামের কিছু মানুষ। লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলার অভাবগ্রস্ত মানুষের মধ্যে এই ত্রাণ সহায়তা দেয়া হচ্ছে।

এর জন্য আগে চিহ্নিত করা হচ্ছে অসহায়দের। তারপর তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ত্রাণ দেয়া হচ্ছে। পুরো কাজটি ঢাকা থেকে সমন্বয় করছেন মাহফুজ আহমেদ।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘গোটা বিশ্বই আজ এক কঠিন এক সংকটের মধ্যে পতিত হয়েছে। আমাদের দেশেও ভয়ংকর হয়ে উঠেছে করোনা। এ থেকে কীভাবে, কবে মুক্তি পাব তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানেন না।

এরই মধ্যে সারা দেশেই মানবিক বিপর্যয় নেমে আসছে। বিশেষ করে নিম্ন আয়ের মানুষ অর্থকষ্টের কারণে খাবার সংকটে ভুগছেন। খুবই আশার কথা হলো সামর্থ্যবানরা এগিয়ে এসেছেন তাদের সহায়তায়। আমিও আমার গ্রামে ত্রাণ সহায়তা চালাচ্ছি।

যেহেতু যোগাযোগ বন্ধ, তাই সেখানে গ্রামে যাওয়ার কোনো সুযোগও নেই। প্রতিদিনই খোঁজ নিচ্ছি। আমার পরিচিতদের দিয়ে ত্রাণ দিচ্ছি। সফলভাবেই কার্যক্রমটি পরিচালিত হচ্ছে। যতদিন এই পরিস্থিতি থাকবে ঠিক ততদিনই এ কার্যক্রম পরিচালনা করার ইচ্ছা আছে।’

অন্যদিকে টিভি নাট্য সংগঠনগুলোর সহায়তা কার্যক্রমেও অংশ নিয়েছেন এই অভিনেতা। এখানে অর্থ অনুদান দেয়ার পাশাপাশি সাংগঠনিক কার্যক্রমে তার অংশগ্রহণ রয়েছে।