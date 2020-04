হারিয়ে যাচ্ছে বেত শিল্প

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি: গাইবান্ধায় হারিয়ে যাচ্ছে বেত শিল্প। বেতের তৈরী জিনিসপত্র কোন পরিবারে ছিল এমন পরিবার তো খুজেই পাওয়া যেত না। আধুনিকতায় ছোঁয়ায় হারিয়ে যাচ্ছে বেত শিল্প। গ্রাম বাংলার আনাচে-কানাচে ঝোপ-ঝাড়ে এক সময় বেড়ে উঠত বেত গাছ। অনেকটা অযতœ-অবহেলায় বাড়ত বেতগাছ। বেতের কদর কিন্তু এতটুকু কম ছিল না। তখন বেতের তৈরী বিভিন্ন জিনিসপত্র হাটবাজারের পাশাপাশি শহরেও বিক্রি হতো। কালের বিবর্তনে এখন আর সহজে সেই চিরসবুজ বেত ঝাড় দেখা যায় না। গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলার জামালপুর ইউনিয়নের দুর্গাপুর গ্রামে ঐতিহ্য ধরে রেখেছে একটি বেত ঝাড়। প্রায় দেড়যুগ আগেও গাইবান্ধার কৃষকদের পতিত জমিতে বিশাল বিশাল জঙ্গল ছিল। সেসব জঙ্গলে রোপণ ছাড়াই প্রকৃতির নিয়মেই বেত গাছ জন্মাত। আর কাঁটা ভরা লম্বা চিকন গাছে সবুজ পাতা অবিরাম দোল খেত। মূলত আগে গ্রামের মানুষের ব্যবহারের জন্য চাউল ও ধান পরিমাপের টালা, পাল্লা, ঝুড়ি,ঝাঁকা বা ধামা বা টুকরি, শীতল পাটি, নামাজের পাটি, ভাত খাওয়ার পাটি, হাত পাখা, হাতের লাঠিসহ নানা ধরণের জিনিসপত্র বেত দিয়েতৈরি হতো। আর শহরের অভিজাত শ্রেণির জন্য বেতের চেয়ার, সোফা, দোলনা, ফুলদানি তৈরি হতো। এগুলো বিক্রি করে লাভবান হতেন বেতের পণ্য তৈরির কারিগররা। প্রতিটি বাড়িতে ওইসব পণ্যের প্রচুর চাহিদা ছিল। তবে ধীরে ধীরে এখন এসব পণ্যের কদর কমে গেছে। একদিকে পতিত জমিতে ফসল উৎপাদন করতে জঙ্গল কেটে ফেলছেন কৃষক। সেখানে এখন চাষ করা হচ্ছে নানা জাতের কৃষি ফসল। অন্যদিকে বেতের সামগ্রীর স্থান দখল করে নিয়েছে স্টিল, প্লাস্টিকের পণ্য-আসবাবপত্র। আধুনিকতার প্রভাবে এখন বেতের পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার অনেকটাই কমে গেছে। ফলে এর সঙ্গে যুক্তরা এ পেশা ছেড়ে দিয়ে অন্য পেশায় নিয়োজিত হয়েছে। আজিম উদ্দিন নামে এক ব্যক্তি বলেন, এক সময় বেতের বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি ও তা বিক্রি করে ভালভাবে সংসার চালাতাম। বর্তমানে বেতের তৈরী জিনিসপত্রের দাম বেশী হওয়ায় মানুষ ব্যবহার করতে চায় না। জীবিকার তাগিতে বাধ্য হয়ে বাপ-দাদার পেশা ছেড়ে দিয়েছি। গাইবান্ধা কৃষি স¤প্রসারণ বিভাগের উপ-পরিচালক মাসুদুর রহমান বরেন, পতিত জমিতে ফসল উৎপাদন করতে জঙ্গল কেটে ফেলছে কৃষক। এ কারণে বেত ঝাড় কমে যাচ্ছে।

