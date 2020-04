অভিনেত্রী ফেরদৌসী আহমেদ আর নেই

অভিনেত্রী ফেরদৌসী আহমেদ লিনা ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। শনিবার (১৮ এপ্রিল) দিনগত রাত ১২টার দিকে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

অভিনেতা রওনক হাসান তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, লিনা আপা অনেকদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। ওনার দুটি কিডনি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আপার আত্মার শান্তি কামনা করছি।

ফেরদৌসী আহমেদ লিনা ১৯৭৫ সালে একটি টিভি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি ‘কালো কোকিলা’ নাটকে প্রথম অভিনয় করেন। তার অভিনীত প্রথম চলচ্চিত্র বুলবুল আহমেদ পরিচালিত ‘রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত’। অভিনীত সর্বশেষ ছবি চাষী নজরুল ইসলামের ‘দেবদাস’।

এছাড়াও বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে তার অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম ‘গুলশান এভিনিউ’, ‘নন্দিনী’, ‘ঘটক বাকি ভাই’, ‘নীল জোছনায় কালো সাপ’সহ হুমায়ূন আহমেদের বেশকিছু নাটকে তাকে পাওয়া গেছে। ফেরদৌসী আহমেদ লিনা ২০১৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে কর্মরত ছিলেন।