আবেদন এক লাখ টাকার, এখন পর্যন্ত পেলেন ২৪৩ কোটি টাকা!

বিচিত্র জগৎ ডেস্ক: ক্যাপ্টেন টম মুর, শতবর্শী ব্রিটিশ নাগরিক। আসছে ৩০ এপ্রিল নিজের বয়সের সেঞ্চুরি পূরণ করবেন তিনি। যৌবনে দ্বিতীয় বিশ্বযু’দ্ধে রণাঙ্গনে যু’দ্ধ করেছিলেন ক্যাপ্টেন মুর। এবার শত বছর বয়সে ফের যু’দ্ধে নামলেন তিনি। তবে এবারের যু’দ্ধ সম্পূর্ণ ভিন্ন। শ’ত্রু অদৃশ্য শ’ক্তি ‘করোনাভাইরাস’। জীবনের একেবারে শেষ বয়সে এই যু’দ্ধেও জয়ী হতে চান তিনি।

‘৭৫ বছর পরও মানুষের জন্য ল’ড়াইয়ে নামলেন দ্বিতীয় বিশ্বযু’দ্ধের ক্যাপ্টেন’ একদিন আগেই তার সম্পর্কে এমন একটি প্রতিবেদ’ন প্রকা’শ হয়।এতে বলা হয়, ‘জাস্টগিভিং’ পেজের মাধ্যমে করোনার বিরু’দ্ধে ব্রিটেনে ল’ড়াইরত ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের কর্মীদের সহযোগিতায় তিনি কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে চান।

বিনিময়ে তিনি তার বাড়ির বাগান ১০০বার প্রদক্ষিণ করার ঘো’ষণা দেন। তার এই আবেদন মুহূর্তের মধ্যেই ছ’ড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মিডিয়ায়। যে কারণে অভূতপূর্ব সা’ড়া মেলে।

মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে তার আবেদনে সাড়া দিয়েছেন ৫৩টি দেশের মানুষ। ১০০০ ব্রিটিশ পাউন্ড সংগ্রহের লক্ষ্য নিয়ে আবেদন করা হলেও বৃহস্পতিবার পর্যন্ত- মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে তার অ্যাকাউন্টে অনুদান জমা পড়েছে ১৪ মিলিয়ন (১ কোটি ৪০ লাখ) পাউন্ড। বাংলাদেশি টাকায় যার পরিমাণ ছিল ১৪৮ কোটি ১৩ লাখ ৭৮ হাজার ৭৬৮ টাকা।

দুই দিন পর তার অ্যাকাউন্টে অনুদান যোগ হয়েছে আরও প্রায় ১০ মিলিয়ন পাউন্ড। সব মিলিয়ে শনিবার পর্যন্ত মাত্র ৯ দিনে ক্যাপ্টেন মুরের অনুদানের ফান্ডে জমা হয়েছে ২৩ মিলিয়ন ব্রিটিশ পাউন্ড। বাংলাদেশি টাকায় যার পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪৩ কোটি ৩৬ লাখ ৯৩ হাজার ৬৬০ টাকা।

ক্যাপ্টেন মুরের এই মানবিক আবেদনের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন ব্রিটেনের নামকরা সঙ্গীতশিল্পী মাইবেল বাল। তিনি ক্যাপ্টেন মুরকে উৎসর্গ করে গাইলেন, ‘ইউ উইল নেভার ওয়াক অ্যালোন (আপনি কখনোই একা হাঁটবেন না)।’ টম মুর যে বেডফোর্ডশায়ারে তার বাগান ১০০ বার প্রদক্ষিণ করার ঘোষণা দিয়েছিলেন, সেটাকে সামনে রেখেই এই গান তৈরি করলেন মাইকেল বাল। তার গানটি এখন পুরো ব্রিবেটেনের আই-টিউন চার্টের শীর্ষে অবস্থান করছে।