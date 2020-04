এই শুনুন আপু আপনার কোমরের সাইজ কত?

আমিঃ আপনার কোমরের সাইজ কত?

আমার কথা শোনার সাথে সাথে মেয়েটি পেছনে ফিরে তাকালো।

মেয়েটিঃ হাউ ডেয়ার ইউ টু, টক টু মি লাইক দিস।

আমিঃ না আসলে এভাবে কথা বলতাম না, কিন্তু আপনি যে আপনার কোমর দেখিয়ে রেখেছেন সব ছেলেদেরকে তাই আমি মন্তব্যটি করলাম।

মেয়েটিঃ আমার যা ইচ্ছা আমি তাই করবো, তোর সমস্যা কি।

আমিঃ আমার তেমন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এটা একটা রেপুটেড কলেজ এখানে এভাবে আসা যাবেনা।

মেয়েটিঃ ওই তুই আমার বাপকে চিনিস, আমার আব্বু এই এলাকার সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী।

আমিঃ ওয়েট, বাংলা সিনেমার সেই পুরাতন ডায়লগ গুলো আমার সামনে দিবেন না।

মেয়েটিঃ কি আমি বাংলা সিনেমার ডায়লগ দিচ্ছি, দাঁড়া তোকে আমি এখনই শায়েস্তা করব।

আমিঃ দেখি কি করতে পারেন।

এই কথা বলে আমি সেখান থেকে চলে আসলাম। আজকালকার মেয়েদের লজ্জা শরম নেই বললেই চলে। এসব উশৃংখল কাপড় পড়বে আর নিজেদেরকে বলিউড-হলিউডের নায়িকা থেকে কম মনে করবেনা। যাক এত কথা বললাম কিন্তু আমার পরিচয় তো দিলাম না।

আমি হলাম বাহাদুর চৌধুরি ডাকনাম “বাহার”। এই কলেজের আমি কেমেস্ট্রী লেকচারার। আর আজকে কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে স্টুডেন্টদের জন্য ফেসটিবল আয়োজন করা হয়েছে। আর সেখানেই এই মেয়েটির সাথে আমার দেখা। মেয়েটিকে দেখেয় এতোটুকু বুঝতে পারলাম যে কোন টাকাওয়ালা বাপের অসভ্য মেয়ে। যাক আমার পরিচয় তো দিয়ে দিলাম এখন আবার গল্পে আসা যাক।

নিহালঃ বাহার তোকে প্রিন্সিপাল স্যার ডাকছে?

নেহাল আমার কলিগ

আমিঃ আমাকে কেন ডাকবে নিহাল জানিনা তুই বোধহয় কিছুক্ষণ আগে কোন মেয়ের সাথে ঝামেলা করছিস তাই, দেখলাম একটা মেয়ে প্রিন্সিপালের রুমে গেছে এবং কি কি যেন বলছিল।

আমিঃ আচ্ছা তুই এখানে দেখ, আমি আসি।

আমিঃ মে আই কাম ইন স্যার।

প্রিন্সিপালঃ হ্যাঁ আসুন।

আমিঃ স্যার আমাকে কেন ডাকা হয়েছে।

প্রিন্সিপালঃ আপনি জানেন আপনি কার সাথে কথা বলেছিলেন এতক্ষন।

আমিঃ জানি, আমি এমন একজন ছাত্রীর সাথে কথা বলছিলাম যার কাছে সভ্যতা বলতে কিছু নেই।

মেয়েটিঃ ওই তুই কেরে আমাকে সভ্যতা শেখানোর। আমাকে কালচার শেখানোর। তুই কে তুই কে।

প্রিন্সিপালঃ আরে মা এভাবে চিল্লিয়ে কিছু হবেনা আমি দেখি কি করা যায়।

এতটুকুও বুঝে গেলাম যে মেয়েটি নিশ্চয় প্রিন্সিপালের কোন আত্মীয় হয়।

মেয়েটিঃ জানিনা আপনি বলুন এই ছেলেকে আমার থেকে ক্ষমা চাইতে তাও পুরো কলেজের সামনে।

প্রিন্সিপালঃ মা দেখ শান্ত আমি ও বোকা দিচ্ছি।

আমিঃ (মনে মনে) ফ্যামিলি ড্রামা গুলো দেখতে পারছিলাম না।

আমিঃ স্যার থামুন, আমি শুধু অল্প কিছু কথা বলব। স্যার স্টুডেন্ট লাইফে আমরা এতোটুকু শিখেছি যে আচার-আচরণে মানুষের পরিচয়। এই মেয়ে আচার আচরণ দেখে আমার বোঝা হয়ে গেছে যে এটি কি রকম মেয়ে। আমি এই মেয়েটির চেহারা এক মিনিটের জন্য দেখতে চাই না।

এই কথা বলেই প্রিন্সিপালের রুম ত্যাগ করলাম। আর রুম থেকে বের হতেই খেলাম ধাক্কা খেলাম। তাও আবার কলেজের সবচেয়ে সুন্দরী ম্যাডামের সাথে।

ম্যাডামের নাম “রানী”

আমিঃ সরি।

রানীঃ ওকে, কেমন আছেন?

আমিঃ ভালো আছি, আপনি?

রানীঃ আমিও ভালো আছি তা প্রিন্সিপালের অফিসে কি করছিলেন?

আমিঃ তেমন কিছু না এই কথা বলে সেখান থেকে চলে আসলাম।

তারপর মাঠে কিছুক্ষণ হাটলাম অনুষ্ঠান প্রায় শেষ হওয়ার পথে আমি টিচার্স রুমে ঢুকলাম।

ঠিক তখনই আমার আরেকজন কলিগ শাহাব আমাকে বলল,

শাহাবঃ কিরে ভাই শুনলাম আপনি নাকি একটা মেয়ের সাথে ঝামেলা করছেন?

আমিঃ আরে ভাই আমি কেন ঝামেলা করতে যাব। কি বেয়াদব একটি মেয়ে উল্টাপাল্টা কথা সব বলছে।

শাহাবঃ ভাই জানেন মেয়েটা এই কলেজের যিনি চেয়ারম্যান তার নাতি।

আমিঃ বললাম দূর ভাই এত টেনশন করলে কি চলা যায় এসব মেয়েদেরকে আমি বাম হাতে ঠিক করতে পারি।

তারপর সাহাব কিছু না বলেই রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেল এবং আমিও বাসায় ফিরে এলাম। বাসায় আমি কয়েকটি ব্যাচ পড়াই তারা আসলো তাদেরকে পরালাম। রাত দশটা খেয়ে দেয়ে শুয়ে আছি আর ঠিক তখনি মাথায় এলো আজকে পুরো দিনের ঘটনা। চিন্তা করতে লাগলাম আমার কাজটা কি ঠিক ছিল। নাকি আমি ভুল করেছি। মেয়েটিকে এত বকা দেওয়া কি উচিত ছিল। প্রিন্সিপাল স্যারের সাথে ও খুব বাড়াবাড়ি করে কথা বলে ফেললাম। এখন নিজের উপর নিজেরই আক্ষেপ করছে। কেন যে এত হিরোগিরি দেখাতে গেলাম। মেয়েটি নাকি আরো চেয়ারম্যানের নাতি তাহলে আমার চাকরিটা বোধহয় গেল। এইসব চিন্তা করছিলাম হঠাৎ আমার ফোনে কল আসলো প্রিন্সিপালের।

প্রিন্সিপালঃ মিস্টার বাহাদুর আপনি কালকে সকাল আটটায় আমার অফিসে আসবেন

আমিঃ…………

গল্পঃ # Devil_Student

পর্বঃ০১

Please follow and like us: