কয়েক ধাপে বাংলাদেশিদের ফিরিয়ে আনা হবে

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেন শনিবার জানিয়েছেন, প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করতে বিভিন্ন দেশে থাকা বাংলাদেশিদের কয়েকটি ধাপে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা করছে সরকার।

শনিবার (১৮ এপ্রিল) সিলেটের হাসপাতালগুলোর চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য অনুদান হিসেবে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের ওপর চাপ রয়েছে। আমরা কয়েকটি ধাপে ফিরিয়ে আনব।’

ড. মোমেন জানান, সরকারি ব্যবস্থাপনায় যারা দেশে ফিরে আসবেন তাদের বাধ্যতামূলকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে যেতে হবে। ‘আমরা কোয়ারেন্টাইন সুবিধা বাড়ানোর ওপর জোর দিচ্ছি।’

বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মুবিন খান ও ওয়ালটনের প্রতিনিধি দুপুরে ঢাকায় ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে পিপিই, মাস্ক, গ্লাভস এবং স্যু কাভার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেনের কাছে হস্তান্তর করেন।

সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা মিলিতভাবে করোনাভাইরাস মোকবিলায় কাজ করাকে স্বাগত জানিয়েছেন ড. মোমেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘আমরা সারা দেশবাসী এক হয়ে বাংলাদেশকে করোনামুক্ত করতে সক্ষম হব।’

অন্যদের মধ্যে এ সময় পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন উপস্থিত ছিলেন।

করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে ৯ জনের মৃত্যু হওয়ায় শনিবার এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৪ জনে। এছাড়া নতুন করে ৩০৬ জন শনাক্ত হওয়ায় এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ১৪৪ জনে।