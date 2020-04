চাল চুরির সংবাদ করায় দুই সম্পাদকের বিরুদ্ধে মামলা

ঠাকুরগাঁও: চাল চুরির মিথ্যা খবর প্রচার করায় অনলাইন নিউজপোর্টাল বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের প্রধান সম্পাদক তৌফিক ইমরোজ খালিদী ও জাগো নিউজের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মহিউদ্দিন সরকারসহ চার জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গি উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি মোমিনুল ইসলাম ভাসানী।

মামলার অপর দুই আসামি হলো- শাওন আমিন ও রহিম শুভ। শনিবার (১৮ এপ্রিল) রাতে বালিয়াডাঙ্গি থানায় এই মামলা (নম্বর-১২) দায়ের করা হয়। বালিয়াডাঙ্গি থানার ওসি হাবিবুল হক প্রধান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এজাহারে মোমিনুল ইসলাম ভাসানী অভিযোগ করেন, সম্প্রতি তার এলাকা থেকে ১০ টাকা কেজি দরের ৬৮ বস্তা চাল উদ্ধার হয়। এ বিষয়ে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নিখিল চন্দ্র বর্মণ সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের বিরুদ্ধে ৯ এপ্রিল একটি মামলা দায়ের করেন। কিন্তু মামলার একদিন আগে অর্থাৎ, ৮ এপ্রিল সকালে শাওন আমিন ও রহিম শুভ নামে দুই ব্যক্তি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে মোমিনুল ইসলাম ভাসানীকে চাউল চোর আখ্যায়িত করে পোস্ট দেয়। একদিন পর বিডিনিউজ ও জাগো নিউজে তাকে এবং তার ভাই ৪ নম্বর বড় পালাশবাড়ি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম আমিনকে জড়িয়ে সংবাদ প্রকাশ করা হয়। এতে মোমিনুল ইসলাম ভাসানী নিজের ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হওয়ার অভিযোগ তোলেন।

এ ঘটনায় বালিয়াডাঙ্গিতে সংবাদ সম্মেলন করেন বলেও এজাহারে উল্লেখ করেন মোমিনুল ইসলাম ভাসানী।

প্রসঙ্গত, ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গীতে অভিযান চালিয়ে আমিরুল ও জামিরুল ইসলামের মিলের গুদাম হতে ৫৬২ ও পারুয়া গ্রামের রাস্তায় ৬৮ বস্তাসহ মোট ৬৩০ বস্তা চাল জব্দ করেছে উপজেলা প্রশাসন। এ ঘটনায় দুজনকে আটক করেছে পুলিশ এবং ৫টি গুদামে সিলগালা করে দেয়া হয়েছে।