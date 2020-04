বাংলাদেশের কাছে করোনার ওষুধ চায় মালয়েশিয়া

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় বাংলাদেশের কাছে হাইড্রোক্লোরোকুইন ট্যাবলেট রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়েছে মালয়েশিয়া।

রোববার (১৯ এপ্রিল) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানায়।

মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিশামুদ্দিন তুন হুসেইন এক চিঠিতে হাইড্রোক্লোরোকুইন ট্যাবলেট রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনকে অনুরোধ করেন। হাইড্রোক্লোরোকুইন ট্যাবলেট মালয়েশিয়ায় করোনা রোগীর চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করা হয় চিঠিতে।

এতে বলা হয়, করোনা ভাইরাসের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মালয়েশিয়ার সরকার সেদেশে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সার্বিক সহযোগিতা করছে। ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে কুয়ালালামপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের সঙ্গে।

এছাড়া হিশামুদ্দিন তুন হুসেইন বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার একত্রে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি মালয়েশিয়ার নাগরিকদের সেদেশে ফেরত নেওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য ড. মোমেনকে ধন্যবাদ জানান।