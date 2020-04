বাংলাদেশের ‘বাজে’ নারী এভ্রিল!

২০১৭ সালের মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ প্রতিযোগিতায় সেরার মুকুট জিতেও, আবার সেটি বাতিল হয়ে যায়। এরপর থেকে আলোচনায় জান্নাতুল নাঈম এভ্রিল। এরপর তিনি হারিয়ে যাননি। নাটক কিংবা গানের ভিডিও নিয়ে দর্শকের সামনে হাজির হন তিনি।

সোস্যাল মিডিয়ায় বেশ সরব এই মডেল, অভিনেত্রী। মাঝে একবার শোনা গিয়েছিল শাকিব খানের নায়িকা হয়ে সিনেমায় পথচলা শুরু করছেন এভ্রিল। সেই সিনেমার খবরও আসেনি আর। এবার নিজের গল্পের সিনেমা নিয়ে হাজির হবেন এভ্রিল।

এভ্রিলের জীবনের গল্প নিয়ে সিনেমা নির্মাণ করতে যাচ্ছেন নোমান রবিন। ‘মিস হোও (বাজে নারী) বাংলাদেশ’ নামের সিনেমাটিতে নায়িকা হিসেবে এভ্রিলকেই দেখা যাবে। এরই মধ্যে সিনেমাটির পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে। পোস্টারটির প্রশংসা করছেন অনেকেই।

নোমান রবিন বলেন, ‘আমাদের সিনেমার কাজ এগিয়েছে অনেক দূর। কিছুদিন আগে গোপন ক্যামেরা দিয়ে এভ্রিলের প্রাক্তন বরের ৩ ঘণ্টা ইন্টারভিউ নিয়েছি। এভ্রিল ও তার মা-বাবা, ভাই, এলাকাবাসীর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভিডিও ইন্টারভিউ রেকর্ড করেছি। তার বাল্য বিয়ের কাবিননামা সংগ্রহ করা হয়েছে। এমন কী এভ্রিলের জীবনের অনেক স্পর্ষ কাতর অজানা কাহিনীও উঠে আসবে এখানে।