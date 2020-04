বাগেরহাটে মুসলমানদের নিয়ে কটুক্তির অভিযোগে যুবক আটক

স্টাফ রিপোর্টার,বাগেরহাট:বাগেরহাটের ফকিরহাটে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের নিয়ে কটুক্তি করার অভিযোগে মধু কুন্ডু নামের এক যুবককে আটক করেছে ফকিরহাট মডেল থানা পুলিশ। রবিবার দুপুরে ফকিরহাটের কুন্ডুপাড়ায় নিজ বাড়ি থেকে তাকে আটক করা হয়। গ্রেফতারকৃত মধু ফকিরহাট সদর ইউনিয়নের আট্রাকী গ্রামের কুন্ডুপাড়ার শুনীল কুন্ডুর পুত্র।

স্থানীয়রা জানান,ওই যুবক দীর্ঘদিন ধরে ফেসবুকে ইসলাম ধর্ম নিয়ে কটুক্তি করে আসছিলেন। তবে, শনিবার ব্রানবাড়িয়া জেলার লকডাউন উপো করে খ্যাতিমান ইসলামী আলোচক মাওলানা জোবায়ের আহমদ আনসারীর জানাজায় লাখ লাখ মানুষের সমাবেত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে, সে সমগ্র মুসলমানদেরকে কটা করে গালি দেয়। যা মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভুতিতে চরমভাবে আঘাত হানে। তৎনাৎ ফেসবুকে তার স্ট্যাটাস, কমেন্টগুলো ভাইরাল হলে সমাজের বিভিন্ন মহল থেকে তাকে গ্রেফতারের দাবি ওঠে। এরই পরিপ্রেেিত রবিবার দুপুরে পুলিশ তাকে আটক করে।

পুলিশ জানায়, ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের নিয়ে ফেসবুকে কটুক্তি করায় তাকে আটক করা হয়েছে। তার বিরদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করার প্রক্রিয়া চলছে। মামলা প্রক্রিয়া শেষে তাকে জেল হাজতে প্রেরন করা হবে।## #