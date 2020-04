বিচার চেয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, অব্যাহত হুমকিতে দিশেহারা রাজাপুরে চেযারম্যান মেম্বরের কাছে চাল চাইতে গিয়ে কিল ঘুষি খেলেন বৃদ্ধ রিক্সাচালক!

রহিম রেজা, ঝালকাঠি থেকে

ঝালকাঠির রাজাপুরের দক্ষিণ তারাবুনিয়া গ্রামে অসহায় বিএ পাশ রিক্সা চালক পঞ্চাশোর্ধ্ব বৃদ্ধ হানিফ বিশ্বাস ওরফে দুলাল চললাম করোনা পরিস্থিতে স্ত্রী ও ২ সন্তান ছেলে নিয়ে খাদ্য সংকটে পড়ে সাতুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদে চাল আসতে গিয়ে মারধরের শিকার হয়েছেন খোদ চেয়ারম্যান ও মেম্বরের হাতে। যদিও অভিযুক্ত সাতুরিয়া ইউপি চেয়ারম্যান সিদ্দিকুর রহমান ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান বাচ্চু মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করে কথাকাটাকাটি হয়েছে বলে দাবি করেন। রিক্সা চালক বৃদ্ধ হানিফ বিশ্বাস দুলাল জানান, পুলিশের পক্ষ থেকে খাদ্য সহায়তা দেয়ার আশ^াস দেয়ায় ঘরে খাবার না থাকায় পুলিশে জানালে পুলিশ ইউনিয়ন পরিষদে গিয়া থানার কথা বলে চাল নিতে বলেন। তিনি সে অনুযায়ী সকালে চাল আনতে গেলে সাতুরিয়া ইউপি চেয়ারম্যান সিদ্দিকুর রহমান জানান তার জন্য কোন বরাদ্দ নেই। পরে বরাদ্দ আসলে দেয়া হবে। রিক্সাচালক বৃদ্ধ হানিফ বিশ্বাস দুলাল অভিযোগ করে জানান, সিদ্দিক চেয়ারম্যান ক্ষিপ্ত হয়ে বলে তুই জয়ীতা হেলেনাকে রিক্সায় টানো কেন, তুই কিছু পাবি না। তখন রিক্সা চালক বলে’ আমি তো টাকার বিনিময়ে রিক্সায় সবাইকে রিক্সায় টানি’, এটা দোষের কি’ আমরা তো পেটের দায়ে রিক্সা চালাই। এসব কথা নিয়ে চেয়ারম্যান ও রিক্সা চালকের মধ্যে বাকবিতদন্ডা শুরু হলে ওই সময় উপস্থিত ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান বাচ্চু চেয়ারম্যানের মুখে মুখে কথা বলার সাহস কই পেলে এ বলেই পিঠে ও বুকে কিল ঘুষি মারতে মারতে মাটিয়ে লুটিয়ে ফেলে মারতে মারতে গায়ের জামা ছিড়ে নেয়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে। এ ঘটনার তিনি প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। পর তিনি ইউএনও ও থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। এ ঘটনার পর থেকে বিচার চেয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন অসহায় এ রিক্সা চালক। তিনি বর্তমানে নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছেন। অভিযুক্ত সাতুরিয়া ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান বাচ্চু মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, সকালে ত্রানে চাল ইউনিয়ন পরিষদে ডুকানোর সময় ওই রিক্সা চালক তার রিক্সা পরিষদের ঘেটের মধ্যে ডুকালে তাকে সরে যেতে বললে স্থানীয় লোকজন তাকে ধাওয়া দিলে সে রিক্সা ফেলে চলে যায়। তার রিক্সা ঘেটে রাখায় গাড়ি ডুকতে গিয়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনাও ঘটনে যাচ্ছিল। তাকে মারধর করা হয়নি। সাতুরিয়া ইউপি চেয়ারম্যান সিদ্দিকুর রহমান দাবি করে জানান, ওই রিক্সা চালকের নাম ত্রানের তালিকায় নেই, তাই তাকে চাল দেয়া সম্ভব হয়নি। পরবর্তী বরাদ্দে যদি আসে তবে পাবে। এছাড়া ওই রিক্সা চালক তার ভাইয়ের ঘরের পাশে বাথরুম নির্মান করায় ওই বিষয়ে জানতে চাইলে কথাকাটাটি হয়েছে, তাকে মারধররের অভিযোগ সত্য নয়। ইউএনও সোহাগ হাওলাদার জানান, ওই ব্যক্তির ত্রান না পাওয়ার অভিযোগ পেয়ে তা খতিয়ে দেখার জন্য পিআইওকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। রাজাপুর থানার ওসি জানান, এ ধরনের কোন ঘটনার অভিযোগ পাইনি, পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে। ঝালকাঠির সিনিয়র সহকারি পুলিশ সুপার (রাজাপুর সার্কেল) সাখাওয়াত হোসেন জানান, মারধরের ঘটনা ঘটে থাকলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে। উল্লেখ্য, সাতুরিয়া ইউনিয়নের তারাবুনিয়া গ্রামের বকুলতালা এলাকায় এক মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যার ঘটনায় ১ নম্বর আসামী হয়ে বেশ অলোচনায় এসেছিলো ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান বাচ্চু।

