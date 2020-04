ভালবাসার আরেক রূপ সেক্স। আগে সম্পূর্ণ পড়ে তারপর যা বলার বলেন

কি বিশ্বাস হচ্ছে না!

অবাক হবার আগে চলুন বলি সে সব কথা। মেয়েটার ব্রা’র হুক খুলে নগ্ন স্তনে দিব্বি চুমু খেয়ে যাচ্ছেন।

ভাবেন তো তার সাথে প্রেম হবার আগে ব্রা’র হুক খোলা দূরে থাক অশ্লীল একটা কথাও বলতে পারতেন?

জানি পারতেন না।

এখন কেনো পারেন জানেন এই ভালবাসার দাবির টানে।

যখন আপনি মেয়েটাকে সেক্স করার জন্য অফার করবেন মেয়েটা না করতে করতে একটা সময় রাজি হয়ে যাবে।

আপনি যখন তার পেটের ভাজে চুমু খাবেন শিউরে উঠে সে অনুভব করবে আপনার কামনার।

কেনো জানেন ভাই?

ভালবাসে তাই।

আর এই ভালোবাসার দাবিতে উতলে উঠে সেক্স।

ভালোবাসার কারনেই নগ্ন গায়ে লেগে থাকে কামনার ঘাম।

ভালোবাসা আছে বলেই আপনি হাত দিতে পেরেছেন তার শক্ত ব্রা’র হুকে।

ভালোবাসা না থাকলে পারতেন?

জানি পারতেন না।

জানেন ভালোবাসার সাথে সেক্সটাকে মিশিয়ে ফেলেছে কারা!?

আমি,আপনি,আমরা আর আমাদের মতোই মানুষরা।

আচ্ছা প্রশ্ন ছিল ভালোবাসার সাথে কি সেক্স অঙ্গাঅঙ্গী ভাবে জড়িত?

আচ্ছা ভালোবাসা আছে বলেই কি বেডের উপর শরীর করতে হবে নগ্ন?

জানি ভালোবাসায় কোন পার্সোনালিটি থাকে না তাই বলে কি নগ্ন গায়ের গন্ধ নিতে হয়? উঁকিঝুঁকি মারা ভালোবাসার ফাঁকে যদি একটু পাই পাই দুজনেই মিলিয়ে পরি সেক্স নামক ভালবাসায়।

হাঁটুর ভাজে প্রেমের তালে ফেনা তুলে ফেলি কামনার।

মেয়েটার নরম দেহে কামড় বসিয়ে যখন ছেলেটা ছুড়ে নষ্ট করে দূরে চলে যায়

মেয়েটা তখন আয়নায় তাকিয়ে কয়েলের আগুনের মত নিভুনিভু জ্বলতে থাকে।

কান্নার জলে বালিশ ভিজিয়ে মনকে প্রশ্ন করে সেতো ভালোবাসতো আমায়,

আমিও ভালোবেসেই সব কিছু দিয়ে ছিলাম খুলে।

আসলেই সব ভুল আমার?

হ্যাঁ আমি বলবো সব ভুল আপনার ছিলো।

যদি মনে করেন সেক্স করতে রাজি না হলে সে চলে যাবে তাহলে যাক না।

সে কখনো ভালোবাসেনি আপনাকে।

সে চলে গেলে আপনার ভালো হবে ক্ষতি নই।

যে সত্যিকারের ভালোবাসে সে কখনো হাত দিবে না গায়ে।

দেখতে চাইবে না কয়টা ভাজ পরে ঐ নগ্ন শরীরে।

সেক্স নামক উত্তেজনা দিয়ে নই ভালোবাসা বাঁচিয়ে রাখতে হয় ভালোবাসা দিয়ে।

যেনেশুনে কেনো বারবার করছেন একই ভুল?

শুধু আমি না অনেকেই লেখেছে সেক্স আর ভালোবাসার কথা।

তবে কে শুনে কার কথা?

এখন তো ভালবাসার আরেক রুপ সেক্স যথাতথা

ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি কিছু অশ্লীল কথা বলে ফেললাম।

আর কথাগুলো আপনি খারাপভাবে নিলে আমার কিছু করার নেই,,

Please follow and like us: