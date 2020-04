যৌন মিলনের সময় হার্ট অ্যাটাকে তরুণীর মৃত্যু

বাসায় ফিরে মাদকের নেশায় বুঁদ থাকতো সে। উদ্দাম, অস্বাভাবিক যৌনজীবনেও অভ্যস্ত। এসবই যে কাল হয়ে দাঁড়াবে তা হয়তো কখনো কল্পনাও করতে পারেনি। জীবনের এমন উল্টো স্রোতে চলতে গিয়ে জীবনটাই হারাতে হলো ব্রিটেনে বসবাসরত ভারতীয় বংশোদ্ভূত ১৭ বছরের এক তরুণীর।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত ওই তরুণীর নাম পূরবী গিরি। দেশটির একটি গণমাধ্যম বলছে, নিজের ঘরে প্রেমিকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ মুহূর্তে আচমকা অবচেতন হয়ে পড়ে পূরবী। শরীর থেকে রক্তক্ষরণ হতে থাকে। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উদ্ধারের পর তাকে ভর্তি করা হয় ব্রিটেনের এক নার্সিংহোমে। সেখানে তিন সপ্তাহ ধরে চিকিৎসাধীন থাকার পর মারা গেছে এই তরুণী।

অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী হওয়ায় স্কুল কর্তৃপক্ষ পূরবীর এই অভ্যাসের জন্য কিছু বলতো না বলে দাবি তার সহপাঠীদের। মাদক নেয়ার কারণে বোর্ড পরীক্ষার আগে পূরবীর অবস্থা গুরুতর খারাপ হয়েছিল। এর ফলে প্রায়ই স্কুলে অনুপস্থিত থাকত।

তবে বন্ধুদের এই মন্তব্য সমর্থন করেননি পূরবীর মা, স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. বিভা গিরি। মেয়ের মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত মা বলেন, আমার সুন্দর, মেধাবী মেয়ের মৃত্যুতে পুরো পরিবার ভেঙে পড়েছি। কেউ কেউ না জেনে ওর নামে খারাপ অভ্যাসের অভিযোগ করছে। তবে এমন কিছুই করতো না পূরবী।

ব্রিটিশ পুলিশ বলছে, বার্মিংহামের বাসিন্দা চিকিৎসক দম্পতির মেয়ে পূরবী। তাদের বিলাসবহুল বাড়ির মূল্য প্রায় ১০ লাখ ইউরো। পদার্থ বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিগ্রি নেয়ার শখ ছিল পূরবীর। স্কুল ছুটির দিন পূরবী ১৯ বছরের প্রেমিককে বাড়িতে ডাকে। তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক হয়। আচমকা অবচেতন হয়ে পড়লে দ্রুত পূরবীর বাবা-মাকে ফোন করে ডাকে প্রেমিক।

তবে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে প্রেমিককে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এডওয়ার্ড স্কুলের বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী বলছে, পূরবী ইনস্টাগ্রামে তার ডাকনামের জায়গায় লিখে রাখত, ‘পোকেন’।

কোকেন ও মারিজুয়ানাকে একসঙ্গে অশ্লীল ভাষায় পোকেন বলে। নিজের মাদক ব্যবহারের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে অন্যদের উত্তেজিত করার চেষ্টা করতো পূরবী। জিহ্বায় মাদক নিয়ে সেই ছবিও পোস্ট করতো।

তার এক বন্ধু বলছে, মেধাবী ছাত্রী হলেও পূরবী খুব অ্যাডভেঞ্চারার্স ছিল। টেনিস খেলতে ভালোবাসতো পূরবীর স্মৃতির উদ্দেশে টেনিস কোর্টে একটি বেঞ্চ তার নামে উৎসর্গ করেছে বার্মিংহামের এডওয়ার্ড স্কুল।