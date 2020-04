করোনায় ব্যারিস্টার মনির জামানের মৃত্যু

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গ্রাজুয়েট ক্লাব ইউকে সভাপতি ও লন্ডনের পি জি এ সলিসিটারের প্রিন্সিপাল লন্ডন প্রবাসী ব্যারিস্টার মনির জামান মারা গেছেন।

স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সময় রাত ১০টায় পূর্ব লন্ডনের নিউহাম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছি ৬২ বছর।

মনির জামানের গ্রামের বাড়ি বাগেরহাট জেলার রামপাল থানার কুমলাই গ্রামে।

গ্রাজুয়েট ক্লাব ইউকে’র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ড. আনিছুর রহমান আনিছ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, ব্যারিস্টার মনির জামান গত দুদিন আগে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। তিনি ব্রিটেনে কমিউনিটিতে অত্যন্ত পরিচিত মুখ ছিলেন।

মৃত্যুকালে ব্যারিস্টার মনির জামান স্ত্রী ও এক কন্যা রেখে গেছেন।

উল্লেখ্য, কমিউনিটি থেকে পাওয়া তথ্যে জানা গেছে, যুক্তরাজ্যে এখন পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত হয়ে ৩৮ জন বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে।