ছেলের চেয়েও ছোট প্রেমিকের সঙ্গে ডেটিংয়ে নেইমারের মা!

ব্রাজিল সুপারস্টার নেইমারের বয়স এখণ ২৮ বছর। তার মায়ের বয়স এখন ৫২। নেইমারের মা এখন প্রেমে মজেছেন মাত্র ২২ বছর বয়সী এক তরুণের সঙ্গে। তার নাম থিয়াগো রামোস। গেমিংয়ের পাশাপাশি তিনি মডেলিংও করেন। নেইমারের থেকে ৬ বছরের ছোট থিয়াগোর সঙ্গে নাদিনের সম্পর্কের কথা হুট করেই জানাজানি হয়ে গেছে। ডেটিংও করেছেন তারা। সোশ্যাল সাইট ইনস্টাগ্রামে থিয়াগোর সঙ্গে ছবি পোস্ট করে এই সম্পর্কের কথা প্রকাশ করেছেন নাদিন স্বয়ং।

এবছরের জানুয়ারির শুরুতে থিয়াগোর সঙ্গে নেইমারের মায়ের দেখা হয়। নেইমারের পরিবারের সঙ্গে যে এভাবে জড়িয়ে পড়বেন থিয়াগো, তা কল্পনাও করেননি থিয়াগো। যুগল ছবি পোস্ট করে নেইমারের মা লিখেছেন, ‘কিছু বিষয়কে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।’ থিয়াগোও একই ছবি পোস্ট করেছেন ইনাস্টাগ্রামে। তার ক্যাপশন হিসেবে লেখা ‘ব্যাখ্যাতীত’। এই সম্পর্কে নেইমারের বাবার কোনো আপত্তি নেই। অন্যদিকে নেইমারও নতুন জীবনের জন্য নাদিনকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। মায়ের ছবির নীচে ব্রাজিলের বিখ্যাত ১০ নম্বর জার্সিধারী লিখেছেন, ‘সুখী হও মা। তোমাকে ভালবাসি।’

২০১৬ সালে নেইমারের বাবার সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হয় নাদিনের। তারপর থেকে নেইমারের মা একাই ছিলেন। এখন থিয়াগো রামোসের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছেন তিনি। তার নতুন প্রেমিক আবার নেইমারের বড় ভক্ত। বছর তিনেক আগে নেইমারের উদ্দেশেই থিয়াগো লিখেছিলেন, ‘আপনি দুর্দান্ত। আপনার বড় ভক্ত আমি। কীভাবে যে আমি নিজের আবেগকে বর্ণনা করব, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আপনার দেখা দেখে আমি অনুপ্রাণিত হই। জানি একদিন আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবেই। সাফল্যে ভরে উঠুক আপনার জীবন এবং খুশি হন।’