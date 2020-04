ঝালকাঠিতে পুলিশের এক এসআই নতুন করে করোনায় আক্রান্ত, এ নিয়ে মোট আক্রান্ত ৫

রহিম রেজা, ঝালকাঠি থেকে

ঝালকাঠিতে নতুন করে পুলিশের এক এসআই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। এ নিয়ে এ জেলায় এক ইউপি সদস্য এবং এক শিশু ও এক নারীসহ একই পরিবারের ৩ জনসহ মোট ৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। রোববার দুপুরে ঝালকাঠির সিভিল সার্জন শ্যামল কৃষ্ণ হালদার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, বর্তমানে ৩৭৬ জন হোম কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন। আক্রান্ত ওই পুলিশের এসআই কয়েকদিন আগে নারায়নগঞ্জ থেকে গ্রামের বাড়ি ঝালকাঠি সদর উপজেলার বিকনা গ্রামে আসেন। পরে স্বাস্থ্য বিভাগ নমুন সংগ্রহ করলে তার করোনা সনাক্ত হয়।

বর্তমানে তাকে বাড়িতে রেখেই চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। বৃহস্পতিবার সদর উপজেলাকে লকডাউন ঘোষণা করা হলেও তা না মেনে বিভিন্ন অযুহাতে লোকজন বাহিরে ঘোরঘুরি করতে দেখা গেছে। ঝালকাঠির এনডিসি আহম্মেদ হাসান জানান, প্রশাসনের পক্ষ থেকে দোকান খোলা রাখা ও বাহিরে ঘোরাঘুরির দায়ে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ২৮ ব্যক্তিকে জরিমানা করা হয়েছে।

