“ঝুঁকি নিয়ে পুলিশ মানুষের পাশে আছে এবং থাকবে”

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের মধ্যে ঝুঁকি সত্ত্বেও পুলিশ সদস্যরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাধারণ মানুষের পাশে আছে এবং থাকবে। একই সঙ্গে নিজস্ব উদ্যোগে ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে খাদ্য সহায়তা পৌঁছে দেয়াসহ চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষায় কাজ করছে পুলিশের প্রতিটি সদস্য।

রবিবার (১৯ এপ্রিল) সন্ধ্যায় পুলিশ সদর দফতর থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক ভিডিও বার্তায় এ কথা বলেন পুলিশ সদর দফতরের সহকারী মহাপরিদর্শক (এআইজি-মিডিয়া) সোহেল রানা।

তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের সুরক্ষায় নানান ইনোভেটিভ ওয়েতে লকডাউন বাস্তবায়নে মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে পুলিশের সদস্যরা। নিজস্ব উদ্যোগে ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে খাদ্য সহায়তা পৌঁছে দিচ্ছে। একইভাবে আমাদের চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী যারা আছেন তাদের সুরক্ষায় কাজ করছে। তাদের যাতায়াতের পুলিশের পক্ষ থেকে সহায়তা করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে তাদের বাসা-বাড়িতে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য কাজ করছি।

সোহেল রানা বলেন, তাছাড়া সাধারণ মানুষের চিকিৎসা সহায়তা পাওয়ার জন্য পুলিশ সদস্যরা কাজ করছেন। অনেক সময় করোনায় কেউ মারা গেলে মৃতদেহ ফেলে নিকটাত্মীয়রা দূরে সরে যাচ্ছেন। তখনও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পুলিশ মরদেহ সৎকার-দাফনের ব্যবস্থা করছে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে পুলিশের প্রতিটি সদস্য সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং দাঁড়াবে।

দেশে প্রাণঘাতী ভাইরাস করোনার তাণ্ডব থামছেই না। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনায় আক্রান্ত হয়ে আরও সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে প্রাণঘাতী ভাইরাসটিতে আক্রান্ত হয়ে বাংলাদেশে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো ৯১ জনে। এছাড়া নতুন করে আরও ৩১২ জনের শরীরে প্রাণঘাতী ভাইরাসটি সংক্রমিত হওয়ায় আক্রান্ত বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ৪৫৬ জন।