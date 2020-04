দেড় মাস পর ঘর ছাড়ার অনুমতি পাচ্ছে স্পেনের শিশুরা

করোনা ভাইরাসের কারণে মার্চের মাঝামাঝি থেকে ঘরবন্দি স্পেনের শিশুরা। দীর্ঘ এক মাস পর চলতি মাসের শেষ থেকে বাড়ি থেকে বের হওয়ার অনুমতি পেতে যাচ্ছে তারা। দেশটির প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ আগামী ২৭ এপ্রিল থেকে শিশুদের ঘরে থাকার বিধিনিষেধ শিথিল করতে যাচ্ছেন বলে জানা গেছে। খবর বিবিসি।

টানা বদ্ধ ঘরে অবস্থানের কারণে শিশুদের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হতে পারে। সে কারণেই তাদের মুক্ত বাতাসে শ্বাস নেয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে স্পেনের সরকার। বার্সেলোনার মেয়র আদা কলাউ কয়েকদিন আগে শিশুদের বাইরে বের হওয়ার অনুমতি দিতে সরকারের প্রতি আবেদন জানিয়েছিলেন। এরপরই এমন সিদ্ধান্তের কথা জানা গেল।

বার্সেলোনার মেয়র কলাউ বলেছিলেন, “শিশুদের বাইরে বের হওয়া দরকার। আর অপেক্ষার প্রয়োজন নেই, আমাদের শিশুদের বাইরে আসতে দিন।”

গত ডিসেম্বরের শেষদিকে চীনের উহান থেকে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়া করোনা ভাইরাসে স্পেনে ২০ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আর দুই লাখের কাছাকাছি মানুষের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় টেলিভিশনে সম্প্রচারিত ব্রিফিংয়ে সানচেজ বলেছেন, ‘স্পেন করোনা ভাইরাসের সবচেয়ে খারাপ সময় অতিক্রম করলেও সতর্কতায় বিন্দুমাত্র ঢিল দেওয়া যাবে না। মহামারীর নৃশংসতা এখনো চলমান।’

স্পেনে সতর্ক অবস্থার মেয়াদ ৯ মে পর্যন্ত বাড়াতে পার্লামেন্টের সমর্থন চাইবেন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী সানচেজ বলেন, ‘সংক্রমণ মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে আসায় স্পেন গত সোমবার থেকেই নির্মাণ ও উৎপাদন খাতের শ্রমিকদের কাজে ফেরার অনুমতি দিয়েছে। দেশটিতে লকডাউনের মূল নির্দেশনাগুলো এখনও বহাল থাকলেও খাবার ও ওষুধের দোকানে যেতে এবং জরুরি প্রয়োজনে প্রাপ্তবয়স্কদের ঘরের বাইরে বের হওয়ার অনুমতি রয়েছে।’

স্পেনের প্রায় ৮০ লাখ শিশু মার্চের মাঝামাঝি থেকে চার দেয়ালের ভেতর বন্দি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। এভাবে টানা ঘরবন্দি দশা শিশুদের শারিরীক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ করতে পারে বলে সতর্ক করেছে স্প্যানিশ চিলড্রেন’স রাইটস কোয়ালিশন। শিশুদের কিছু শারিরীক কর্মকাণ্ড ও খেলাধুলার অনুমতি দিতে সরকারের প্রতি অনুরোধও জানায় তারা।

শনিবার সানচেজ আরও জানান, আগামী ২৭ এপ্রিল থেকে শিশুদের ঘরের বাইরে বের হওয়ার অনুমতি দিতে যাচ্ছেন তিনি। তবে কতক্ষণ তারা বাইরে থাকতে পারবে তা এখনও ঠিক হয়নি। শিশু বিশেষজ্ঞ ও আঞ্চলিক নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশ এর মধ্যেই শিশুদের বাইরে বের হওয়ার অনুমতি দিয়েছে। ডেনমার্কে ১১ বছরের কম বয়সী শিশুদের স্কুল খুলে দেওয়া হয়েছে।

নরওয়ে সোমবার থেকে তাদের কিন্ডারগার্টেনগুলো খুলে দিতে যাচ্ছে, ৪ মে থেকে কিছু স্কুল খুলছে জার্মানিও। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ কমাতে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করলেও সুইডেন কখনোই স্কুল বন্ধ করেনি।