নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য ৩০০০ কোটি টাকার ঋণ তহবিল

করোনাভাইরাস মহামারীতে লকডাউনের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত পেশাজীবী, কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীসহ নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য তিন হাজার কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

Please follow and like us: