পুলিশের পোশাক পরে বন্দুকধারীর হামলা, নিহত ১৬ (ভিডিও)

মহামারী করোনার মধ্যেই কানাডায় এক বন্দুকধারীর গুলিতে নারী পুলিশ কর্মকর্তাসহ অন্তত ১৬ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় আরও অনেকেই আহত হয়েছেন। শনিবার রাতে নোভা স্কটিয়া প্রদেশের অঞ্চলের পোর্টেপিকে এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় হামলাকারী বন্দুকধারীরও নিহত হয়েছেন। তার নাম গ্যাব্রিয়েল ওর্টম্যান (৫১) বলে শনাক্ত করেছে পুলিশ। খবর বিবিসি।

পুলিশের বরাত দিয়ে খবরে বলা হয়, একটি গাড়িতে চড়ে পুলিশের পোশাক পরে হামলা চালায় বন্দুকধারী। গাড়িটি দেখতেও পুলিশের গাড়ির

মতই ছিল। হামলায় একজন নারী পুলিশ কর্মকর্তাসহ অন্তত ১৬ জন নিহত হয়েছেন। এছাড়া এ ঘটনায় আরও অনেকে আহত হয়েছেন।

প্রায় ১২ ঘণ্টা ধরে হামলা চালানোর পর নিহত হন ওই হামলাকারী। এর আগে গাড়িতে চেপে একাধিক জায়গায় হামলা চালান তিনি।

এ হামলাকে ‘ভয়ানক পরিস্থিতি’ বলে আখ্যায়িত করেছেন কানাডিয়ান প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। নোভা স্কটিয়া প্রদেশের প্রিমিয়ার স্টিফেন ম্যাকনেইল সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘এটি আমাদের প্রদেশের ইতিহাসে অন্যতম একটি দায়িত্বজ্ঞানহীন সংঘাতের ঘটনা।’

পুলিশ বলছে, পুলিশের গাড়ির মতো দেখতে একটি গাড়িতে চেপে হামলা চালানো হয়। হামলাকারী আরসিএমপির (রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ) ইউনিফর্ম পরিহিত ছিলেন। তবে তিনি এর কোনো সদস্য নন।

নোভা স্কটিয়া পুলিশ এক টুইটবার্তায় জানায়, গাড়িটির পেছনের দিকে যাত্রী বসার জানালার ওপরদিকে লেখা ছিল ২৮বি১১। কিন্তু আরসিএমপির গাড়ির নম্বরপ্লেটে হ্যাশ চিহ্ন রয়েছে, যা হামলাকারীর গাড়িতে ছিল না।

সোনালীনিউজ