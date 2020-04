বাংলাদেশেও করোনার করাল থাবা এসে পৌঁছেছে: প্রধানমন্ত্রী

করোনা ভাইরাসের (কভিড-১৯) সংক্রমণ থেকে সবাইকে সতর্ক হওয়ার আহবান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ‘বাংলাদেশেও করোনার করাল থাবা এসে পৌঁছেছে।’

করোনা পরিস্থিতি নিয়ে সোমবার (২০ এপ্রিল) সকাল ১০টায় গণভবন থেকে দুই বিভাগের ৮ জেলার প্রশাসনের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স তিনি এ কথা বলেন।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের (১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল) কথা স্মরণ প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘করোনার কারণে ইতোমধ্যে অনেক অনুষ্ঠান বাতিল করতে বাধ্য হয়েছি।’

তিনি বলেন, ‘শুধু বাংলাদেশ নয়, করোনা সারা বিশ্বে বিরাট একটা সমস্যার সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশেও এর করাল থাবা এসে পৌছেঁছে। আমরা ১৯ এপ্রিল নাগাদ ২৩ হাজার ৯৪১ জনকে পরীক্ষা করেছি। এখন পর্যন্ত ২ হাজার ৪৫৬ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। এখন পর্যন্ত মারা গেছেন ৯১ জন।’

শেখ হাসিনা বলেন, সবাইকে নিজেকে সুরক্ষিত করতে হবে। আমরা যদিও চেষ্টা করে যাচ্ছি, অনেকেই (লকডাউন) ভালোভাবে মানতে চায় না। দোষ দেওয়ারও কিছু নেই। কারণ শনাক্ত না হলে বোঝা যায় না কার দেহে এই ভাইরাস আছে।