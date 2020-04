বিসিকে বকেয়া বেতন দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ ঘরে খাওন নাই, করোনার ডর কিসের?

দুই মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-মুন্সিগঞ্জ সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার একটি গার্মেন্ট কারখানার শ্রমিকরা।

সোমবার (২০ এপ্রিল) দুপুরের দিকে বিসিকের প্রমিনেন্ট অ্যাপরেলসের শতাধিক শ্রমিক লাঠিসোটা হাতে নিয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। এতে করে সড়কটির যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

বিক্ষোভরত শ্রমিকেরা জানায়, গত ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের বেতন এখনও দিচ্ছে না গার্মেন্ট মালিক। এমন অবস্থায় মানবেতর জীবন-যাপন করছে তারা। বাড়ি ভাড়া দিতে পারছে না, চুলাও জ্বালাতে পারছে না। সব মিলিয়ে অত্যন্ত বাজে অবস্থার মধ্যে রয়েছে এসব শ্রমিকেরা। যার ফলে লকডাউনের মধ্যেও করোনার ভয়কে উপেক্ষা করে তারা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের কথা, ঘরে খাওন নাই, করোনার ডর কিসের?

প্রমিনেন্ট অ্যাপরেলসের শ্রমিকরা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করলে তাদের সাথে এসে আরও কয়েকটি ছোট ছোট গার্মেন্টের শ্রমিকেরাও যোগ দেয়। তারাও দাবি করেন, তাদের গার্মেন্টগুলোর সব শ্রমিক এখনও বেতন পায়নি। কিছু দিয়েছে কিছু এখনও দেয়নি। এ অবস্থায় তারা কষ্টে জীবন-যাপন করছে।

এদিকে শ্রমিক বিক্ষোভের খবরে ঘটনাস্থলে ফতুল্লা মডেল থানা পুলিশ পৌঁছে শ্রমিকদের বুঝিয়ে, শান্ত করে সড়ক থেকে সরিয়ে দেয়। পুলিশ গার্মেন্ট মালিক পক্ষের সাথে কথা বলে তাদের বকেয়া পাইয়ে দিতে সহযোগিতার আশ্বাস দিলে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা যার যার মত করে ফিরে যায়। প্রায় ঘণ্টাখানেকের পর ওই সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

ফতুল্লা মডেল থানা পুলিশের অফিসার-ইন-চার্জ (ওসি) মো. আসলাম হোসেন শ্রমিক বিক্ষোভের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, বিক্ষোভের সংবাদে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। পরে প্রমিনেন্ট অ্যাপারেলসের মালিক পক্ষের সাথে কথা বলি। এরপর তারা বকেয়া পরিশোধের আশ্বাস দিলে শ্রমিকেরা নিজেদের থেকেই চলে যায়। কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।