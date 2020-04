লকডাউন থেকে বের হতে মরিয়া ইউরোপ

এখনও লাগামহীন করোনা ভাইরাস। কোথায় গিয়ে কীভাবে থামবে তা সৃষ্টিকর্তা ছাড়া কেউ জানে না। প্রতিদিনই বাড়ছে লাশের সারি। পুরো মানবজাতিই দিশেহারা।

পৃথিবীর সবচেয়ে নাজুক অবস্থা ইউরোপ-পশ্চিমায়। অথচ এই ইউরোপই লকডাউন চলতে মরিয়া হয়ে উঠেছে।ইউরোপের প্রায় দেশই লকডাউনের আওতায় রয়েছে।

জার্মানিতে ছোট দোকান খুলে দেয়া হচ্ছে। জার্মানির যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্নাতক পরীক্ষা সামনে সেসব জায়গায় পাঠদান শুরু হবে। পোল্যান্ডে পার্ক খুলে দেয়া হচ্ছে।

নরওয়েতে খুলছে নার্সারি স্কুল। চেক প্রজাতন্ত্রে বাণিজ্য চালু হয়েছে। আলবেনিয়ায় কয়লা ও তেল শিল্প চালু হচ্ছে। স্পেনে ও ফ্রান্সে শিথিল হওয়ার প্রক্রিয়া ধীরগতিতে চলছে।

টানা লকডাউনের ফলে এ উন্নত দেশগুলো বড় ধরনের আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়তে যাচ্ছে।তাই লকডাউন এড়াতে ইউরোপিয়ান কমিশন অ্যাকশন প্ল্যানের প্রস্তাবনা করেছে।

সিএনএন জানায়, ইউরোপিয়ান কমিশন সদস্য দেশগুলোতে অ্যাকশন প্ল্যানের প্রস্তাবনা প্রেরণ করেছে। পরিকল্পনা বলছে, নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার সঠিক সময় হয়েছে কি-না তার নির্ধারণের জন্য দুইটি মানদণ্ড রয়েছে। প্রথমত, এই রোগের বিস্তার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে কি-না? দ্বিতীয়ত, যদি দ্বিতীয়বার এটি ছড়ায় তাহলে স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা যথেষ্ট ধারণ ক্ষমতা রয়েছে কি-না?

জেনেভায় এক ব্রিফিংয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মুখপাত্র ড. মার্গারেট হ্যারিস বলেন, এটি গোটা বিশ্বে প্রাদুর্ভাব ছড়িয়েছে। ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে ৯০ শতাংশ আক্রান্তের খবর আসছে।সুতরাং আমরা অবশ্যই এর এখনো শিকড় দেখতে পাচ্ছি না।