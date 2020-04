লক্ষ্মীপুরে নতুন আক্রান্ত রোগী ৪ : সর্বমোট ২৬ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক :

লক্ষ্মীপুরে নতুন করে ৪ জন করোনাভাইরাস রোগী শনাক্ত হয়েছে। এনিয়ে জেলায় সর্বমোট ২৬ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। আজ (১৯ এপ্রিল) রবিবার রাত পোনে ১১ টার দিকে শীর্ষ সংবাদকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে লক্ষ্মীপুরের সিভিল সার্জন ডাক্তার আবদুল গাফফার। প্রাপ্ত তথ্যমতে ৪টি পজেটিভ রোগীর সবগুলো লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার বলে তিনি জানান।

চট্টগ্রামের ফৌজদারহাটে অবস্থিত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেসে (বিআইটিআইডি) ৪৭টি নমুনা পরিক্ষার পর ০৪ জনের করোনা পজেটিভ ধরা পড়ে। বাকী ৪৩ জনের রেজাল্ট নেগেটিভ আসে।

জানা যায়, আজ (১৯ এপ্রিল) রবিবার রাত সাড়ে ১০টায় বিআইটিআইডিতে ৪৭টি নমুন পরিক্ষা করে ০৪ জন করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়। এদের মধ্যে সবাই লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার বাসিন্দা। এর আগে গতকাল (১৮ এপ্রিল) শনিবার রাত ১০টার দিকে বিআইটিআইডিতে লক্ষ্মীপুর জেলার ৪৫টি নমুনা পরিক্ষার পর ০৩ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়। এদের মধ্যে রামগঞ্জে ০১ জন ও সদর উপজেলায় ০২ জন সর্বমোট ০৩ জন। গত (১৬ এপ্রিল) বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপুর সদরে ০১, কমলনগরে ০৩ ও রামগঞ্জ উপজেলায় ১৩ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়। গত (১২ এপ্রিল) রামগতিতে ০১ ও রামগঞ্জ উপজেলায় ০১ করোনা পজেটিভ রোগী ধরা পড়ে। বর্তমানে ওই দুইজন ঢাকার কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। এই নিয়ে লক্ষ্মীপুর জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্তে সংখ্যা দাঁড়ালা ২৬।

লক্ষ্মীপুর জেলার সিভিল সার্জন আবদুল গাফফার শীর্ষ সংবাদকে জানান, ৪৭টি নমুনা পরিক্ষার পর ০৪ জনের করোনা পজেটিভ পাওয়া গেছে। পজেটিভ সনাক্ত রোগীদের বিষয়ে আইইডিসিআর এর পরামর্শ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে।