শরীয়তপুরের শৌলপাড়ায় সাবেক ইউপি সদস্য’র ওপর ছাত্রলীগ কর্মীর নেতৃত্বে হামলার অভিযোগ

শরীয়তপুর প্রতিনিধি:

শরীয়তপুর সদর উপজেলার শৌলপাড়া ইউনিয়নের গ্রাম চিকন্দী গ্রামে সাবেক ইউপি সদস্য হায়দার আলী বেপারী (৫৫)’র ওপর হামলা অভিযোগ উঠেছে। বুধবার বিকালে একই গ্রামে বড় ভাইয়ের পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে এ হামলার শিকার হয় তিনি। এ ঘটনায় আহত হায়দার আলী বেপারী বর্তমানে শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এ ব্যাপারে রবিবার (১৯ এপ্রিল ২০২০) তাই বড়ভাই মোতালেব বেপারী বাদী হয়ে পালং মডেল থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছে।

এ ব্যাপারে শৌলপাড়া ইউপির সাবেক সদস্য ও আওয়ামীলীগ নেতা হায়দার আলী বেপারী বলেন, আমি শরীয়তপুর সদর উপজেলার শৌলপাড়া ইউনিয়নের গ্রাম চিকন্দী গ্রামের বাসিন্দা ও শৌলপাড়া ইউপি’র ৬নং ওয়ার্ডের সাবেক সদস্য। আমার বড়ভাই মোতালেব বেপারীর কাছ থেকে একই গ্রামের মৃত হোসেন দেওয়ানের ছেলে স্থানীয় ছাত্রলীগ কর্মী রেজাউল দেওয়ান প্রায় ১ বছর আগে ২লাখ টাকা ধার নেয়। দীর্ঘদিন ধরেই ধারের টাকা দেই-দিচ্ছি বলে নানান টাল-বাহানা করছে। এক পর্যায়ে গত বুধবার বিকালে আমার বড়ভাই আমাকে পাওনা টাকা চাওয়ার জন্য রেজাউল দেওয়ানের বাড়ি পাঠায়। আমি তার কাছে পাওনা টাকার চাওয়ার সাথে সাথে আমার ওপর রেজাউল দেওয়ানের নেতৃত্বে নাজমুল দেওয়ান, গিয়াস উদ্দিন, আকবর দেওয়ান ও বিল্লাল দেওয়ান অতর্কিত হামলা করে গুরুতর আহত করে। আমার ডাক-চিৎকার শুনে স্থানীয়রা আমাকে উদ্ধার করে শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। পরে স্থানীয়ভাবে মিমাংসার চেষ্টা করলেও রেজাউল দেওয়ান গং তা মানতে রাজি হয়নি। তাই ন্যায় বিচারের জন্য রবিবার (১৯ এপ্রিল ২০২০) আমার বড়ভাই মোতালেব বেপারী বাদী হয়ে পালং মডেল থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছে।

অন্যদিকে, অভিযুক্তদের বক্তব্যের জন্য বারবার চেষ্টা করেও তাদেরকে পাওয়া যায়নি।

এ ব্যাপারে নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয় অনেকেই বলেন, রেজাউল দেওয়ান গংরা অত্যন্ত খারাপ প্রকৃতির লোক। তারা এলাকায় মারামারি-হানাহানি করে। এছাড়াও বিভিন্ন জনের থেকে টাকা ধার নিয়ে তাদের ফেরত দেয় না। চাইতে গেলে উল্টো মারধর করে। গত বুধবার সাবেক মেম্বার হায়দার আলী বেপারী তার বড় ভাইয়ের নির্দেশে রেজাউলের কাছ থেকে পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছে। স্থানীয় সালিশ-মিমাংসার কথা থাকলেও তারা মানতে নারাজ।

