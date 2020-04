সরকারের ‘একলা চল নীতি’তে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে দেশ: বাম জোট

দেশে মহামারি করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের ‘একলা চল নীতি’ দেশকে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে বাম গণতান্ত্রিক জোট।

একইসঙ্গে করোনা সংকটকে ‘জাতীয় দুর্যোগ’ ঘোষণা করে সব দলের নেতা ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সমন্বিত উদ্যোগ নেয়ার যে দাবি জোট নেতারা জানিয়েছিলেন সরকার তাতে কর্ণপাত না করায় হতাশাও ব্যক্ত করা হয়।

সোমবার (২০ এপ্রিল) জোট নেতাদের এক যৌথ বিবৃতিতে এ অভিযোগ করেন জোটের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক বজলুর রশীদ ফিরোজ, সিপিবির সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম, বাসদের সাধারণ সম্পাদক খালেকুজ্জামান, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, বাসদ (মার্কসবাদী) নেতা মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, গণসংহতির প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকী, কমিউনিস্ট লীগের নেতা মোশাররফ হোসেন নান্নু, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির মোশরেফা মিশু, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের হামিদুল হক।

যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়, সরকার দলীয় সংকীর্ণতা, একগুয়েমি করে ‘একলা চল নীতি’ নিয়ে চলছে। যা দেশকে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে জোট নেতারা বিবৃতিতে বলেন, এখনও সময় আছে অবিলম্বে সর্বদলীয় সভা ডেকে সমন্বিত জাতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করুন।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, দেশে করোনা সংক্রমণ ও মৃত্যু সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। সরকারের অব্যবস্থাপনা, অদূরদর্শিতা ও সমন্বয়হীনতা আতঙ্কিত মানুষকে কোনও ভরসা দিতে পারছে না।

প্রধানমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও ত্রাণের চাল চুরির খবর প্রতিদিনই গণমাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। স্বাস্থ্য সেবাখাতে নিয়োজিতদের সুরক্ষা সামগ্রীর পর্যাপ্ততা ও মান নিয়ে সর্বত্র নানা প্রশ্ন ও ক্ষোভ দেখা দিচ্ছে’- যোগ করেন জোট নেতারা।

দেশে প্রতিদিনই বাড়ছে করোনা আক্রান্ত রোগী ও মৃত্যুর সংখ্যা। সবশেষ গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪৯২ জন, মারা গেছেন আরও ১০ জন। দেশে মোট আক্রান্ত এখন ২ হাজার ৯৪৮ জন। এর মধ্যে গত ৩ দিনেই আক্রান্ত হয়েছেন ১ হাজারেরও বেশি মানুষ। মোট মৃত্যু ১০০ ছাড়িয়েছে।