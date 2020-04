১৬ সাংবাদিক করোনা আক্রান্ত, যা বললেন তথ্যমন্ত্রী

চিকিৎসক-নার্স বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনী সদস্যদের মতোই পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দেশে ১৬ সাংবাদিক করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এ তথ্য জানিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে)। পেশাগত দায়িত্ব পালনে স্বাস্থ্যঝুঁকিতে থাকা গণমাধ্যমকর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে সরকার কী ভাবছে, এই প্রশ্ন নিয়ে সোমবার (২০ এপ্রিল) দুপুরে ‘হ্যালো, মিনিস্টার’ বিভাগে পূর্ব পশ্চিম ফোনে কথা বলেছে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদের সঙ্গে।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের কেউ করোনায় আক্রান্ত সন্দেহ হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা ফ্রি টেস্ট করাতে পারবেন, সেখানে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর যারা করোনা আক্রান্ত হচ্ছে প্রায় সবাই তো প্রাইভেট মিডিয়ায় কাজ করেন। ওইসব প্রতিষ্ঠানের মালিকদের বলা হয়েছে তাদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য।

ড. হাছান মাহমুদ বলেন, আক্রান্ত সংবাদকর্মীর যদি ব্যক্তিগতভাবে সরকারের কাছে কোনো সহযোগিতা চায়, সেটি অবশ্য দেখা হবে।পূর্বপশ্চিমবিডি