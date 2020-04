৩ দিনেই আক্রান্ত ১১০০, দুঃসময়ের গর্ভে বাংলাদেশ

দেশে প্রতিদিনই বাড়ছে করোনা আক্রান্ত রোগী ও মৃত্যুর সংখ্যা। সবশেষ ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪৯২ জন, মারা গেছেন আরও ১০ জন। দেশে মোট আক্রান্ত এখন ২ হাজার ৯৪৮ জন। এর মধ্যে গত ৩ দিনেই আক্রান্ত হয়েছেন ১ হাজারেরও বেশি মানুষ।

সোমবার (২০ এপ্রিল) করোনা পরিস্থিতি নিয়ে সরকারের জাতীয় রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) এর ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নিয়মিত বুলেটিনে সংযুক্ত হয়ে এ তথ্য জানান স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, গত তিন দিনে ১ হাজার ১০০ রোগী দেশে সনাক্ত হয়েছে। গত ১৮ এপ্রিল দেশে ৩০৬ জন করোনা ভাইরাসের রোগী সনাক্ত হয়। ১৯ এপ্রিল হয় ৩১২ জন এবং সবশেষ আজ ৪৯২ জন আক্রান্ত হয়।

আজ নিয়মিত ব্রিফিংয়ে ডা. নাসিমা সুলতানা বলেন, ‘গত ২৪ ঘণ্টায় ২ হাজার ৭৮৯ জনের করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত দেশে মোট ২৬ হাজার ৬০৪ জনের করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে।’

ব্রিফিংয়ে জানানো হয়, গত কয়েকদিনে ঢাকার পার্শ্ববর্তী জেলা গাজীপুরে আক্রান্তের সংখ্যা অনেক বেশি। গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্তদের মধ্যে গাজীপুরেই রয়েছে ১৯.৫ ভাগ। রোগী বাড়ছে কিশোরগঞ্জ ও নরসিংদীতে।

এছাড়াও গত ২৪ ঘণ্টায় যে ১০ জন মারা গেছেন তাদের ৫ জনই ঢাকায়, নারায়ণগঞ্জে ৪ জন এবং ১ জন নরসিংদীতে। তাদের মধ্যে ৬০ বছরের বেশি চারজন, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে চারজন ও ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে দুজন রয়েছেন বলে জানান ডা. সুলতানা।