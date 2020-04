৮ জেলার কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও কনফারেন্স সোমবার

মহামারী করোনাভাইরাসের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিতে সোমবার ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের ৮ জেলার মাঠপর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সোমবার (১৯ এপ্রিল) সকাল ১০টা থেকে শুরু হওয়া এই ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে যোগ দেবেন।

অপরপ্রান্তে থাকা জেলাগুলো হল- ঢাকা বিভাগের কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ জেলা এবং ময়মনসিংহ বিভাগের ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর ও শেরপুর।

বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতারসহ বেসরকারি টেলিভিশনগুলো ভিডিও কনফারেন্সটি সরাসরি সম্প্রচার করবে।

এর আগে বৃহস্পতিবার ঢাকা বিভাগের ৯ জেলা- ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নরসিংদী, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, শরীয়তপুর, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।