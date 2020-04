৯ মিনিটে ৬ সন্তানের জন্ম!

বিরলের মধ্যে বিরলতম বললেও বোধহয় কমই বলা হবে৷ ৪৭ লক্ষ মানুষের মধ্যে একজনের এই ঘটনা হয় তাই নজির মার্কিন মহিলার৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের দ্য ওম্যান হাসপাতালে জন্ম হল ছয় সন্তানের ৷ ৯ মিনিটের ব্যবধানে ৬ সন্তানের জন্ম দেন মা৷

থেলমা চিয়াকা নামের মহিলা চার পুত্র সন্তান ও ২ কন্যা সন্তানের জন্ম দেন ৷

২০১৯-র মার্চ মাসে ছয় সন্তানের মা হওয়ার এই খবর সারা বিশ্বকে অবাক করেছিল৷ সেই ছয় সন্তানের মা ভোর ৪,৫০ থেকে ভোর ৪.৫৯ -র মধ্যে এই ছয় সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন

সেই ছয় সন্তান নিয়ে এখন সুখে ঘরকন্না করেন থেলমা৷ পৃথিবী যখন প্রচণ্ড কঠিন লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তখন এই মন ভালো করা খবর মন ভালো করবে এটাই আশা৷