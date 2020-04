উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিলের অর্থ ব্যবহার নিয়ে নীতিমালা জারী

স্টাফ রিপোর্টার: উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিলের অর্থ ব্যবহার নিয়ে নীতিমালা জারী করেছে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। নতুন নীতিমালায় উপজেলা চেয়ারম্যানকে আহ্বায়ক এবং উপজেলা প্রকৌশলীকে সদস্য সচিব করে ১৩ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভাইস চেয়ারম্যান পুরুষ ও মহিলাসহ উপজেলার অন্য অফিসারদের কমিটির সদস্য রাখা হয়েছে। কমিটির দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হবে মর্মে পরিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

নীতিমালায় উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অর্থ খাতওয়ারী বিভাজন করা হয়েছে এবং বিভাজন অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

১। কৃষি ও ক্ষুদ্র সেচ:

(ক) কৃষি ও সেচ: নিবিড় শস্য কর্মসূচী, প্রদর্শনী খামার, বীজ সরবরাহ, পথিপার্শ্বে বৃক্ষরোপনসহ সামাজিক বনায়ন, ফলমূল ও শাক-সবজী চাষ, জলনিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থা, ছোট ছোট বন্যা নিরোধক বাঁধ এবং ক্ষুদ্র সেচ কাঠামো নির্মাণ খাতে মোট বরাদ্দের ১০% রাখতে বলা হয়েছে।

(খ) মৎস ও প্রাণি সম্পদ: মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, হাঁস মুরগী ও গবাদি পশুর উন্নয়ন এবং পুকুর খনন ও মজাপুকুর সংস্কার, গ্রামীণ মৎস্য খামার খাতে ৫%।

(গ) ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প: ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প ওয়ার্কশপ কর্মসূচী, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ, আয় বর্ধক কর্মতৎপরতা ইত্যাদি খাতে বরাদ্দ ৫%।

২। যন্ত্রগত অবকাঠামো :

(ক) পরিবহন ও যোগাযোগ : রাস্তা নির্মাণ, পল্লীপূর্ত কর্মসূচী, ছোট ছোট সেতু কালভার্ট নির্মাণ/ পুণ:নির্মাণ ও উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ১৫%।

(খ) জনস্বাস্থ: পল্লী জনস্বাস্থ্য, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা, স্বল্প ব্যয়ে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ, আর্সেনিক সমস্যা দূরীকরণ ইত্যাদি খাতে ১৫%।

৩। আর্থ সামাজিক অবকাঠামো:

(ক) শিক্ষার উন্নয়ন: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শ্রেণিকক্ষ, খেলার মাঠ, শিক্ষার উপকরণের উন্নয়ন ও সরবরাহ খাতে ১০%।

(খ) স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ: স্বাস্থ্যগত পরিচ্ছন্নতা, পরিবার পরিকল্পনা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্চা, ইপিআই কর্মসূচী, আর্সেনিক আক্রান্তদের চিকিৎসা সেবা খাতে ১৫%।

(গ) যুব ক্রীড়া ও সংস্কৃতি: যুব কর্মকান্ড, খেলাধূলা, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক তৎপরতা, শিশুদের শারিরীক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন খাতে ১০%।

(ঘ) মহিলা ও শিশু কল্যাণ : মহিলা কল্যাণসহ সমাজকল্যাণ কর্মকান্ডে ১০%।

(ঙ) বিবিধ: এছাড়াও বিবিধ খাতে ৫% বরাদ্দ রাখতে বলা হয়েছে। এ অর্থ দ্বারা জন্ম মৃত্যুর রেজিষ্ট্রীকরণ সংক্রান্ত কার্য, দূর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ কার্য পরিচালনা (প্রয়োজনবোধে উপজেলা জরিপ ও উন্নয়নমূলক কার্য তদারকি ব্যয় হিসাবে ১% অর্থ এ খাত থেকে ব্যবহার করা যাবে)। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা দূরীকরণ ও স্কাউটিং/ গার্লস গাইড খাতে অনধিক ১% অর্থ ব্যয় করা যাবে মর্মে নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়েছে।