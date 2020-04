দুঃস্কৃতরা প্রতিবন্ধীর স্বপ্ন কেড়ে নিল।

বায়েজীদ (গাইবান্ধা) :

শারিরীক প্রতিবন্ধী দেলোয়ার হোসেন মণ্ডল জেলাল (৩৫)। তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালামাল চুরি, পুকুরের মাছ নিধন ও রোপন করা ৩০০ পেঁপেঁ গাছ উপড়ে ফেলে সাবার করা হয়েছে। এভাবে রাতের আধারে জেলালের স্বপ্ন কেড়ে নিয়েছে দুঃস্কৃতরা।

ক্ষতিগ্রস্ত জেলাল মণ্ডল গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলার ফরিদপুর ইউনিয়নের ইসবপুর গ্রামের মৃত সমশের মণ্ডলের ছেলে। তিনি একজন শারিরীক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি।

সরেজমিনে জানা যায়, প্রতিবন্ধী জেলাল মণ্ডল জীবিকা নির্বাহ করা জন্য সমাজসেবা অফিস ও এনজিও থেকে লোন নিয়ে বাড়ির পাশে একটি চা পানের দোকান দেন। এরপর প্রতিবেশী শাহ আলমের নিকট ৪৪ শতক জমি লিজ নিয়ে ধান রোপনের পাশাপাশি চাষ করেছিলেন মাছ। আর এই জমির পাড়ে রোপন করেছিলেন পেঁপেঁ চারা। এসব ব্যবস্থায় দিনবদলের স্বপ্ন দেখছিলেন জেলাল মণ্ডল।

বিধিবাম, রোববার দিবাগত রাতে তার চাষ করা পুকুরের প্রায় ১০ হাজার টাকা মূল্যের মাছ নিধন করেছেন দুঃস্কৃতরা। একই সঙ্গে ৩০০ পেঁপেঁ চারাও উপড়ে ফেলে সাবার করেছে তারা।

এর আগে শনিবার দিবাগত রাতে জেলাল মণ্ডলের ওই দোকান ঘরের তালা ভেঙে কয়েক হাজার টাকা মূল্যের মালমাল চুরি করেছে দুঃস্কৃতকারীরা।

এ বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলাল মণ্ডল বলেন, দোকানের মালামাল চুরি, মাছ নিধন ও পেঁপেঁ গাছ উপড়ে ফেলানোর ঘটনায় প্রায় ৪০ হাজার টাকা ক্ষতি করেছে দুঃস্কৃতকারীরা।

সাদুল্লাপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাসুদ রানা বার্তা২৪.কমকে বলেন, এসব ঘটনায় সোমবার বিকেলে একটি অভিযোগ দায়ের করেছে জেলাল মণ্ডল। যা তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।