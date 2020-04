প্রধানমন্ত্রীর কঠোর নির্দেশেও চাল চোরেরা থেমে নেই

করোনা মহাদুর্যোগের মধ্যেও সারাদেশে চাল চুরির হিড়িক পড়েছে। ক্ষুধার্ত অসহায় গরীব মানুষ ত্রাণের আশায় সারাদিন রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে সন্ধ্যায় খালি হাতে বাড়ি ফিরছে। লকডাউনে বিপাকে পড়া হতদরিদ্র মানুষের জন্য সরকার সারাদেশে ত্রাণের চাল বরাদ্দ দিয়েছে। সরকারের বরাদ্দ দেয়া চাল ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় কিছু অসাধু নেতার যোগসাজসে চুরির অভিযোগ উঠেছে। প্রধানমন্ত্রীর কঠোর নির্দেশেও বন্ধ হচ্ছে না চাল চুরি।

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা, জয়পুরহাট, সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর, দিনাজপুর ও ঝালকাঠিসহ ১২ জেলায় সাড়ে তিনশ’ বস্তা খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির (১০ টাকা কেজি) চাল জব্দ করা হয়েছে। ইউপি সদস্য ও ডিলারসহ চারজনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ইউপি চেয়ারম্যানসহ ৭ জনকে। দু’জন ডিলারের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। কিছু জায়গায় চাল চুরিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেফতার দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বগুড়ার শিবগঞ্জের মাঝিহট্ট ইউনিয়নের চেয়ারম্যানকে চাল আত্মসাতের ঘটনায় বরখাস্ত করা হয়েছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর-

লালমনিরহাট: হাতীবান্ধায় ১২০ বস্তা সরকারি চাল উদ্ধার করা হয়েছে। রোববার গভীর রাতে উপজেলার সিন্দুর্ণা ইউনিয়নের লোকমান হোসেন উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন চাতালের গোডাউন থেকে এসব চাল উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় দুখু মিয়া নামে এক ট্রলিচালককে আটক করেছে পুলিশ।

দিনাজপুর: দিনাজপুর সদর উপজেলার ৪নং শেখপুরা ইউপি চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলামের গোডাউন থেকে সরকারি ৪ হাজার ৩২০ কেজি চাল ও আটা উদ্ধার করা হয়েছে। অবৈধভাবে চাল-আটা মজুদ রাখার অভিযোগে চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলামকে আটক করা হয়েছে। জব্দ তালিকায় রয়েছে ১ হাজার ৯২০ কেজি চাল (৬৪ বস্তা) ও ২ হাজার ৪শ’ কেজি আটা।

নড়াইল: নড়াইলের কালিয়ায় পেড়লী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো. জারজিদ মোল্যার (৫২) বিরুদ্ধে ভিজিডি কার্ডের চাল আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় এ ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে শনিবার মামলা করা হয়েছে।

ফরিদপুর: ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলার রামনগর ইউনিয়নের কুঞ্জনগর বাজারে ডিলার ছরোয়ার হোসেন মোল্যার বিরুদ্ধে চাল ওজনে কম দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত হলে সে পালিয়ে যায়। পরে তার গুদামঘরের কর্মচারী নুরু তপাদারকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

সিরাজগঞ্জ: সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার কৈজুরি ইউনিয়নে ৩৫৭ কেজি (১২ বস্তা) চালসহ ডিলার আলাউদ্দিনকে (৫০) পুলিশ রোববার রাতে আটক করেছে।

জয়পুরহাট: জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার কাঁঠালবাড়িতে ৮৫ বস্তা সরকারি চালসহ মেহেদি হাসান নামে স্থানীয় এক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে র‌্যাব। তার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের গুদাম থেকে এসব চাল উদ্ধার করা হয়।

পটুয়াখালী: পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী উপজেলার জুগির হাওলা গ্রাম থেকে ৮ বস্তা ত্রাণের চালসহ আইয়ুব আলী ব্যাপারী নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। আইয়ুব আলী বলেন, জুগির হাওলা ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মাসুদ তালুকদার তাকে এ চাল দিয়েছেন।

ঝালকাঠি: ঝালকাঠির রাজাপুরে চাল অবৈধভাবে মজুদ করার দায়ে ডিলারসহ দু’জনকে ৬ মাস করে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ৬ বস্তা চাল উদ্ধার করা হয়। সাজাপ্রাপ্ত দু’জন হলেন : কেওতা ঘিগড়া গ্রামের মো. হাচেন হাওলাদার (৭০) ও ডিলার বামনকাঠি গ্রামের মাহাদী হাসান (২৫)। মাহাদী ১ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য। হাচেন হাওলাদার সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য সোনিয়া বেগমের শ্বশুর।

বগুড়া: শিবগঞ্জে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ৩৩০ কেজি চালসহ গ্রেপ্তার মাঝিহট্ট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মির্জা গোলাম হাফিজ সোহাগকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ: ময়মনসিংহের গৌরীপুরে সোমবার ভূটিয়ারকোনা বাজারের চাল ব্যবসায়ী আজাহারুল ইসলামের দোকান থেকে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ১ হাজার ২৫০ কেজি চাল (২৫ বস্তা) উদ্ধার করা হয়েছে। অবৈধভাবে সরকারি চাল মজুদের অভিযোগে আজাহারুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

নেত্রকোনা: সোমবার বিকালে জামধলা বাজার থেকে একটি অটোরিকশায় ওই এলাকার চুরেরভিটা গ্রামের মাস্টার আলীর ছেলে আবুল কাসেম ৯ বস্তা চাল নিয়ে বাড়ি যাচ্ছিল। পথে এ চাল দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হলে আবুল কাসেম চাল রেখে পালিয়ে যান।

বাগেরহাট: শরণখোলা উপজেলা খাদ্যনিয়ন্ত্রক সোহেল আকতার জানান, ৩ এপ্রিল রাতে তাফালবাড়ী বাজারের একটি গোডাউন থেকে ১০ টাকা কেজি দরের সরকারি ১৮ বস্তা চাল উদ্ধার করেন শরণখোলা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সরদার মোস্তফা শাহিন। চাল কালোবাজারে বিক্রি করার ঘটনায় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সোমবার ওই ডিলারের লাইসেন্স বাতিল করা হয়।