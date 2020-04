বাগেরহাটে ইপিজেডে শ্রমিকদের চাকুরিচ্যুতির ভয় দেখিয়ে জোর করে কাজ করানো হচ্ছে, দেখা দিয়েছে শ্রমিক অসন্তোষ

নিজস্ব প্রতিবেদক বাগেরহাট:বাগেরহাটের মোংলা ইপিজেডের একটি প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের দিয়ে জোর করে কাজ করোনা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে শ্রমিকেরা। কাজে যোগ না দিলে চাকুরিচ্যুত করা হবে বলে শ্রমিকদের কাজে বাধ্য করা হচ্ছে। এছাড়া কর্মস্থলে যাওয়ার ক্ষেত্রে এ সকল শ্রমিকেরা সামাজিক দূরত্বও মানছেনা। গা ঘেষে হাটাহাটি করে এবং যানবাহনে ঠাসাঠাসি করেই অফিসে ছুটছেন। মঙ্গলবার ভোরে মোংলার স্থায়ী বন্দরের বাস ষ্ট্যান্ডে গিয়ে দেখা যায় ইপিজেডের জীম লাইট বিডি বাংলাদেশ নামক ফ্যাক্টরী অভিমুখে দল বেঁধে ছুটছে শ্রমিকেরা।

এ সময় সাংবাদিকদের ছবি তুলতে দেখে ছুটে আসেন শ্রমিকেরা। তবে শ্রমিকেরা সামাজিক দূরত্ব না মানলেও সেখানে আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর কোন ভূমিকাও দেখা যায়নি।

শ্রমিকেরা বলেন, আমাদের জোর করে কাজে নেয়া হচ্ছে, কাজে যোগদান না করলে চাকুরি থেকে বাদ দেয়া হবে বলে ফ্যাক্টরী কর্তৃপক্ষ আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করাচ্ছেন। তবে ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার নাজমুল ইসলাম শ্রমিকদের এ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, এটা শ্রমিকদের মনগড়া কথা। কেউকে বাধ্য করা হচ্ছেনা, যারা করছে স্বইচ্ছায় করছে।

এ বিষয়ে মোংলা ইপিজেডের জেনারেল ম্যানেজার (জিএম) মাহবুব আহমেদ সিদ্দিক বলেন, জীম লাইট বিডি বাংলাদেশ নামের ফ্যাক্টরী দেশের মানুষের জন্য মাস্ক ও পিপিই তৈরী করার করবে বলে শ্রমিকদের কাজে ডাকা হয়েছে। তবে কেউ যদি কাজ করতে না চায় এবং আমার কাছে বলে, তা হলে তার চাকরীচ্যুত হবে না। পরবর্তীতে যখন প্রতিষ্ঠান খোলা হবে তখন যোগদান করবেন। এছাড়া কোন প্রতিষ্ঠান শ্রমিকদের সাথে প্রতারণা করে জোর করে কাজ করালে ওই ফ্যাক্টরীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

উল্লেখ্য, করোনা বিধি নিষেধে ইপিজেডের ২৩টি ফ্যাক্টরী সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। নিয়ম না মেনে জীম লাইট তাদের প্রতিষ্ঠান চালু রেখেছে, এতে করে শ্রমিকদের মাঝে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।