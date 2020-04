রাণীশংকৈলে ৫ টি কাঁচা বাজারকে সামাজিক দূরত্বে স্থানান্তরিত

হুমায়ুন কবির, রাণীশংকৈল, (ঠাকুরগাও) প্রতিনিধিঃ ঠাকুরগাঁওয়ের রাণীশংকৈল উপজেলা প্রশাসন ২০ এপ্রিল সোমবার দিনব্যাপী অভিযান চালিয়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য ৫ টি কাঁচাবাজারকে স্থানান্তরিত করেছে। রাণীশংকৈল বন্দর গুদরি বাজারকে ডিগ্রী কলেজ মাঠে, রাউতনগর হাটকে, রাউতনগর স্কুল মাঠে, বলিদ্বারা হাটকে বলিদ্বারা স্কুল মাঠে, রামপুর হাটকে রামপুর কলেজ মাঠে এবং মীরডাঙ্গী বাজারকে মীরডাঙ্গী স্কুল মাঠে স্থানান্তরিত করেছে উপজেলা প্রশাসন। এ সব মাঠ অনেক বড় হওয়ায় দোকানগুলি বসেছে বেশ দূরত্ব নিয়ে।

লোকজন শারীরিক দুরত্ব বজায় রেখে কেনাকাট করতে পারছে । তাছাড়া এটা এক ধরনের প্রচারের কাজেও লাগছে এবং সচেতনতা বাড়ছে মানুষের মধ্যে।

রাণীশংকৈল উপজেলার অনেক সুধি জন এই সিদ্ধান্তকে একটি সঠিক সিদ্ধান্ত বলে মনে করেন। কয়েকজন সবজি দোকানদার জানান, তাদের বিক্রি মোটামুটি ভালো হচ্ছে। তবে হঠাৎ এ রকম হাটের জায়গা বদল হওয়াতে অনেক ক্রেতা এখনো জানেনা। প্রসঙ্গত: জেলা প্রশাসক ড. কেএম কামরুজ্জামান সেলিমের নির্দেশে, ইউএনও মৌসুমী আফরিদার তত্বাবধায়নে এবং সহকারি ভূমি কর্মকর্তা জাহিরুল ইসলাম, থানা পুলিশ ও গ্রাম পুলিশের নেতৃত্বে দিনব্যাপী এ বাজার স্থানান্তরিত কার্যক্রম চলে। এ কার্যক্রম সমগ্র উপজেলায় অব্যাহত থাকবে।