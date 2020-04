লক্ষ্মীপুর সদরে অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের বরাদ্দ ৬ কোটি টাকা

স্টাফ রিপোর্টার: লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার ২১টি ইউনিয়নে অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান প্রকল্পের (প্রথম পর্যায়ে) ৭২৯৩জন শ্রমিকের নামে ৫কোটি ৮৩লক্ষ ৪৪হাজার টাকা বরাদ্দ দিয়েছে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। প্রতিটি শ্রমিক কার্ডের মূল্য ৮হাজার টাকা। প্রকল্পের তালিকাভূক্ত শ্রমিকরা তাদের নামের শ্রমিক কার্ড দিয়ে ব্যাংকে একাউন্ট খুলে ব্যাংক থেকে তাদের শ্রমিক মজুরি উত্তোলন করবেন। এ প্রকল্পের সাথে ননওয়েজ প্রকল্পের জন্য আলাদা বরাদ্দ রয়েছে। ওয়েবসাইটে ননওয়েজ প্রকল্পের তালিকা ও বরাদ্দের পরিমাণ দেওয়া হয়নি বিধায় তা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার ২১টি ইউনিয়নের বরাদ্দের পরিমাণ ও শ্রমিক সংখ্যা নিন্মরূপ:

১নং উত্তর হামছাদি ইউনিয়নে শ্রমিক সংখ্যা- ৩৭৪জন, বরাদ্দের পরিমাণ- ২৯ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা। ২নং দক্ষিণ হামছাদি ইউনিয়নে শ্রমিক সংখ্যা ২৮৬জন, বরাদ্দের পরিমাণ- ২২লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা। ৩নং দালাল বাজার ইউনিয়নে শ্রমিক সংখ্যা ৩২৪জন, বরাদ্দের পারিমাণ -২৫লক্ষ ৯২হাজার টাকা। ৪নং চররূহিতা ইউনিয়নে শ্রমিক সংখ্যা ৪৭০জন, বরাদ্দের পরিমাণ-৩৭লক্ষ ৬০হাজার টাকা। ৫নং পার্বতীনগর ইউনিয়নে শ্রমিক সংখ্যা ২০৪জন, বরাদ্দের পরিমাণ-১৬লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। ৬নং বাঙ্গাখাঁ ইউনিয়নে শ্রমিক সংখ্যা ৩১০জন, বরাদ্দের পরিমাণ-২৪লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। ৭নং দত্তপাড়া ইউনিয়নে শ্রমিক সংখ্যা ৩২০জন, বরাদ্দের পরিমাণ-২৫লক্ষ ৬০হাজার টাকা। ৮নং বশিকপুর ইউনিয়নে শ্রমিক সংখ্যা ৩৪৮জন, বরাদ্দের পরিমাণ-২৭লাখ ৮৪হাজার টাকা। ৯নং দত্তপাড়া ইউনিয়নে শ্রমিক সংখ্যা ২৩৪জন, বরাদ্দের পরিমাণ- ১৮লক্ষ ৭২হাজার টাকা। ১০নং চন্দ্রগঞ্জ ইউনিয়নে শ্রমিক সংখ্যা ৩৫৪জন, বরাদ্দের পরিমাণ- ২৮লক্ষ ৩২হাজার টাকা। ১১নং হাজিরপাড়া ইউনিয়নে শ্রমিক সংখ্যা ২৭৬জন, বরাদ্দের পরিমাণ- ২২লাখ ৮হাজার টাকা। ১২নং চরশাহী ইউনিয়নে শ্রমিক সংখ্যা ৩৬১জন, বরাদ্দের পরিমাণ-২৮লক্ষ ৮৮হাজার টাকা। ১৩নং দিঘলী ইউনিয়নে শ্রমিক সংখ্যা ২৮৯জন, বরাদ্দের পরিমাণ-২৩লক্ষ ১২হাজার টাকা। ১৪নং মান্দারী ইউনিয়নে শ্রমিক সংখ্যা ৩৮৪জন, বরাদ্দের পরিমাণ- ৩০লক্ষ ৭২ হাজার। ১৫নং লাহারকান্দি ইউনিয়নে শ্রমিক সংখ্যা ৩৫১জন, বরাদ্দের পরিমাণ- ২৮লক্ষ ৮হাজার। ১৬নং শাকচর ইউনিয়নে শ্রমিক সংখ্যা ২১৭জন, বরাদ্দের পরিমাণ- ১৭লক্ষ ৩৬হাজার টাকা। ১৭নং ভবানীগঞ্জ ইউনিয়নে শ্রমিক সংখ্যা ৪৯১জন, বরাদ্দের পরিমাণ- ৩৯লক্ষ ২৮হাজার টাকা। ১৮নং কুশাখালী ইউনিয়নে শ্রমিক সংখ্যা ৪২৫জন, বরাদ্দের পরিমাণ- ৩৪লক্ষ টাকা। ১৯নং তেওয়ারীগঞ্জ ইউনিয়নে শ্রমিক সংখ্যা ৪০৮জন, বরাদ্দের পরিমাণ- ৩২লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা। ২০নং চররমণী ইউনিয়নে শ্রমিক সংখ্যা ৬৩৬জন, বরাদ্দের পরিমাণ- ৫০লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা। ২১নং টুমচর ইউনিয়নে শ্রমিক সংখ্যা ২৩১জন, বরাদ্দের পরিমাণ- ১১লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। সর্বমোট ৭২৯৩জন শ্রমিকের জন্য ৫কোটি ৮৩লক্ষ ৪৪হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান প্রকল্পের প্রকল্প তালিকা ক্রমশ: প্রকাশ করা হবে।